Najnovejša članica v ponudbi Bluetooth zvočnikov podjetja IKEA je VAPPEBY, prenosna svetilka z zvočnikom, ki bo mnogim ljudem pomagala z glasbo napolniti tudi zunanje dele doma. Svetilko z Bluetooth zvočnikom je mogoče polniti, ima vgrajeno LED žarnico z dvema različnima načinoma svetlobe in oddaja 360-stopinjski zvok. Poleg tega jo odlikuje razred IP65, ki poskrbi, da je kos vsakemu vremenu. To pomeni, da je zvočnik odporen proti prahu in stiku z vodo. S svojo zasnovo v obliki laterne in ročajem, ki omogoča enostaven oprijem, je priročen sopotnik tako doma kot na poti.

»VAPPEBY vidimo kot nepogrešljivo spremljevalko na balkonu, vrtu ali tam, kjer jo potrebujemo. Zvok in svetloba gresta z roko v roki pri ustvarjanju čarobnih trenutkov s prijatelji in družino. Dva različna načina osvetlitve, dolga življenjska doba baterije in dobra vzdržljivost bodo pomagali ustvariti ustrezno vzdušje,« pravi Stjepan Begic, odgovorni za izdelek v podjetju IKEA of Sweden.

Omogoča tudi funkcijo Spotify Tap

VAPPEBY kot prvi Bluetooth zvočnik na trgu omogoča tudi funkcijo Spotify Tap. Z gumbom za vklop naprave je namreč mogoče vklopiti tudi predvajanje glasbe iz aplikacije Spotify v povezani napravi. Če gumb pritisnemo enkrat, bo Spotify nadaljeval s predvajanjem glasbe na mestu, kjer je bila nazadnje prekinjena. Če pa ga pritisnemo znova, bo izbral drugo glasbo na podlagi uporabnikovih nastavitev poslušanja. VAPPEBY deluje tudi z drugimi storitvami za pretakanje glasbe in zvočnimi posnetki, ki so lokalno shranjeni v povezani napravi.

»Gre za bistven dodatek k naši ponudbi Bluetooth zvočnikov in pomemben korak na poti podjetja IKEA k demokratizaciji glasbe za mnoge ljudi. Naš primarni fokus je izboljšati uporabniško izkušnjo ter omogočiti enostavno dostopnost glasbe in svetlobe,« še dodaja Stjepan Begic.

Baterija zvočnika ima življenjsko dobo do 12 ur in se polni s priključkom USB-C.

Od aprila bo na večini tržišč podjetja IKEA na voljo v modri in sivi barvi, funkcija Spotify Tap pa bo na voljo povsod, kjer deluje aplikacija Spotify.