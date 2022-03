Tudi zato je v sklopu poglobljenega sodelovanja s Turizmom Ljubljana in blagovno znamko Gourmet Ljubljana kulinarični vrtiljak letos dopolnilo več kot petnajst novih ponudnikov, že minuli petek se jih je predstavilo šest. Majaronka je someščanom predstavila bogato obložene brioše, arančine in sladoledne sendviče, OPA Resort z Velikega Vrha pri Šmartnem ob Paki je postregel goveji jezik in potočne rake. Bon Bon čokoladni atelje iz Kamnika je očaral s čokolado vseh velikosti, barv in oblik, za sladkosnede pa so dobro poskrbljeni tudi pri stojnici Le Mousse Goose iz Ljubljane, ki bo ponujala hrustljave princeske in mini mousse tortice. Marsikateri od novincev bo svoje dobrote pospremil z osvežujočimi pijačami, raznovrstne vsebine kozarcev pa bodo obiskovalci lahko podrobneje raziskali na stojnici DobroVino.si. Družina Žgajnar s svojo kmetijo v Slovenskih Goricah je priložnost izkoristila za promocijo novembra lani odprte restavracije Pri babici Marici. Klimo in energijo Odprte kuhne sicer poznajo dobro, saj na tržnici redno prodajajo svoje suhomesnate in mesne izdelke. »Obiskovalcem smo se tokrat predstavili s okusnimi štručkami polnjenimi s krškopoljcem in kuncem, ki jih redimo sami doma,« je povedala Janja Žgajnar.

Dober oder za mlade chefe

Prav tako je Odprta kuhna eden ključnih akterjev pri tem, da je iz posameznih restavracij, posameznih chefov nastala močna, kreativna, raznolika, radoživa in mednarodno priznana kulinarična scena, ki se dogaja po vsej državi, ne le v Ljubljani, ki jo po zaslugi gostovanj Kuhne tudi spoznavajo ljudje po vsej državi, ne le v Ljubljani. »Odprta kuhna je za mladega chefa dober »oder«, s katerega predstavi svoje sposobnosti in ustvarjalnost. Če se tam izkažeš, gostje hitro poiščejo tvojo restavracijo. Tako je bilo tudi z našim postrvjim sašimijem, čeprav smo se bolj kot s tem, kako bodo ljudje jed sprejeli, ukvarjali s tem, da postrežemo odlično in sledljivo sestavino,« je povedal Luka Košir iz Gostišča Grič, prav tako nosilec Michelinove zvezdice, in dodal: »S spodbujanjem kreativnosti in omogočanjem direktnega stika med chefom in obiskovalci je Odprta kuhna zagotovo pripomogla k razvoju kulinarike in prepoznavnosti restavracij, iz debat, ki smo jih s chefi z vse Slovenije na Pogačarjevem trgu načeli, pa se je razvilo tudi marsikatero sodelovanje.« Tudi njegov kolega Jorg Zupan iz Restavracije Atelje, se je po več letih in pridobljeni Michelinovi zvezdici znova vrnila med stojnice na Pogačarjevem trgu. »Začetek Odprte kuhne lahko razumemo kot začetek preporoda kulinarične scene v Ljubljani. Tedenski dogodek, ki v ospredje postavlja kulinariko, je vplival na širitev obzorij – na spremembo razmišljanja o hrani, drugačen pogled in na raziskovanje kulinarike.« Manjkal pa ni niti Karim Merdjadi, ki s sladko ponudbo iz Atelier Karim prav tako redno sodeluje na Odprti kuhni, in izpostavlja predvsem prednosti pristnega stika s kupci, »kar nam nudi neposredno povratno informacijo in ima pozitiven vpliv na poslovanje.« Da je temu tako je potrdil tudi Nace Vičar iz gostilne Dežela okusov, ki je sicer locirana na Eipprovi ulici v Trnovem in so del zgodbe od prve sezone. »Povratna informacija šteje in zadovoljstvo strank, ki nas po obisku na stojnici zvečer obiščejo še v gostilni.«

Na Odprti kuhni najdete vse, kar je trenutno v trendu, pa tudi tisto, kar še bo. »Jezdili smo val burger revolucije, ljudem pomagali odkriti domače ponudnike kraft piva, vinarje in destilarje, navdušili jedce za raznovrstne sklede, v skladu s povpraševanjem izboljšali ponudbo vegetarijanskih in veganskih jedi,« so povedali snovalci kulinaričnega festivala. In prav po zaslugi dogodka so posamezne jedi postale hit ulične hrane in to ne trendi jedi, ampak stare slovenske jedi iz kuhinj naših babic - Jezerškov šmorn, filane paprike iz Kuhinje pri Mari, rebrca Stareg piskra, Mihovčeva jetrca, … »Brez jetrc na prvo Odprto kuhno letos si sploh ne bi upali priti. Tokrat jih pripravljamo z jurčki,« je povedala Mojca Trnovec iz gostilne Mihovec in dodala, da pole njih postrežejo še doma pripravljen kruh in poudarila, da je uporabijo vse svoje sestavine: »Naša žita, ajda in bučnice.«

Vpliv na turistično ponudbo Ljubljane

Mamljiva gastronomija je široko prepoznaven element turistične ponudbe Ljubljane in Odprta kuhna je vsekakor njen pomemben del. Nenazadnje predstavlja Odprta kuhna tudi svet na dlani, ni zgolj doživetje, temveč obiskovalce izobražuje o drugih kulturah, Slovenci spoznavamo tujo gastronomijo, tujci pa našo slovensko. »Dogodek se je suvereno postavil na svetovni kulinarični zemljevid in z njo je Ljubljana postala še toliko bolj privlačna za obiskovalce, ki jim je kulinarika vodilo obiska destinacije,« je med drugim povedala Petra Stušek, direktorica Turizem Ljubljana. Pravzaprav je nova turistična znamenitost Ljubljane, ena od najbolj obiskanih (7. mesto na Tripadvisorju), o kateri so poročali vsi vodilni svetovni mediji, turisti pa svoj obisk načrtovali tako, da bodo v petek nujno v Ljubljani. Prav tako so o Odprti kuhni poročali številni svetovni mediji (CNN, BBC, The Guardian, Huffington Post, Netflix, Lonely Planet, National Geographic, Monocle radio, La Repubblica, The New York Times, Xinhua News Agency, The Independent, Finska Nacionalna Televizija, SR TV - Javna Televizija nemške zvezne dežele Saarland, The Telegraph, Jutarnji List, Economic Times India, Le Figaro, TV5 Monde…), kar je imelo pomemben vpliv na pozicioniranje slovenske kulinarike na svetovnem gastronomskem zemljevidu, pa tudi na pozicioniranje Ljubljane kot kulinarične destinacije, posebej vredne obiska. V letih pred pandemijo ocenjujejo, da se je »na dober petek« na Pogačarjevem trgu zvrstilo okoli 20.000 obiskovalcev – to je več, kot jih sprejme dvorana Stožice. Dogodki s takšnim številom obiskovalcev niso pogosti, Odprta kuhna pa je to dosegala iz tedna v teden.

Kaj prinaša nova sezona

V prihajajočih tednih bodo obiskovalci lahko spoznavali še dobrote ljubljanskega Linda Bistroja, kot so piščančji burger, curry, čičerkini ocvrtki in humus s črnim česnom, ljubitelji eksotike pa se bodo lahko oglasili pri Ogam Korean Restaurant in preizkusili cupbap, ocvrtega piščanca po korejsko ter cmočke. Karavani se bodo pridružile tudi trendovske ljubljanske restavracije, denimo Restavracija Maxim, ki bo pripravljala gourmet sendviče z račjim konfitom in krofe z mariniranim lososom, ter Birdie, ki je ljubljansko kulinarično ponudbo nedavno dopolnila z naborom sodobnih minimalističnih jedi in izborom odličnih vin. Okušanje izbranih pijač bo mogoče tudi na stojnici Merit Showrooma, še ene nove ljubljanske pridobitve. Po letu 2019 se bo med stojnice vrnil tudi Atelje s šampanjcem, ostrigami ter kaviarjem, ki bo tako prvi povratnik Odprte kuhne z osvojeno Michelinovo zvezdico. V čudovitem ambientu, za katerega pomaga poskrbeti tudi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, bodo vsi ponudniki tudi letos jedi in pijače stregli izključno v povratni embalaži ali biorazgradljivih materialih.