Kljub bolečinam in veliki želji je moral 35-letni Španec na koncu stisniti roko 11 let mlajšemu tekmecu ter »prebaviti« poraz, potem ko si je želel četrto turnirsko zmago v sezoni. Nadal je igral za četrto zmago v Indian Wellsu, pa tudi za 92. turnirsko zmago ATP v karieri in 37. na turnirjih serije masters, s katero bi se na večni lestvici na vrhu izenačil s Srbom Novakom Đokovićem.

»Pred sezono na pesku sem si želel popoln izkupiček. Žalosten sem, ker nisem bil sposoben dati vsega od sebe. To je vselej boleče, posebej boleče pa je to v finalu takega turnirja,« je po tekmi povedal Nadal, ki je letos v Avstraliji dosegel svojo rekordno 21. zmago na turnirjih za grand slam, ob tem pa slavil tudi na turnirjih ATP v Melbournu in Acapulcu.

V prvem nizu je Američan vodil že s 5:1, a se je Nadal vrnil na 5:3, nato pa moral priznati premoč tekmeca. V drugem je Nadal Američanu spet odvzel servis za vodstvo z 2:1, a je takoj sledilo izenačenje. Nato pa je imel Američan pri izidu 5:4 na servis Nadala dve žogici za zmago, kar je Španec še preprečil, a 20 minut kasneje je bilo dvoboja konec.

Tokrat je imel Španec vnovič težave s poškodbo noge, zaradi katere je nedavno počival več mesecev. In to je nekako napovedal že pred turnirjem v kalifornijski puščavi, ko je dejal, da noga ne bo nikoli več 100-odstotna, a da se je naučil spet zaupati telesu in se prilagajati poškodbi. Prvič je zdravniško pomoč potreboval že v polfinalu proti 17 let mlajšemu rojaku Carlosu Alcarazu. Zdravniško pomoč je potreboval tudi v finalu.

Svojih poškodb Nadal po zmagi ni omenjal, ampak na zelo športen način čestital zmagovalcu, ki je v finalu pokazal izreden tenis. »Zanj je to velik dan in upam, da res uživa,« je dejal Španec.

Uresničitev sanj

Fritz bo zmago užival tudi v ameriški javnosti, ki je na domačo zmago na tem turnirju čakala 21 let, vse od slavja Andreja Agassija leta 2021. »Za vse intervjuje, ki me čakajo, moram zadržati solze. Zame so se uresničile sanje iz otroštva, za katere niti ne verjameš, da bodo lahko postale resničnost,« je po zmagi povedal Američan.

Tudi slednji je imel zdravstvene težave pred finalom in kot je povedal, ni vedel, ali bo sploh nastopil. »Ne morem vam razložiti, kako neverjetno je, da sem lahko igral. Res sem imel velike težave z gležnjem,« je še dejal in povedal, da si je gleženj poškodoval med ogrevanjem.

Po zmagi je bilo veselje še toliko večje: »Take tekme proti najboljšim sem vse življenje izgubljal. In vedno se mi je zdelo, da so nepremagljivi.«

Na lestvici ATP, kjer je vodstvo vnovič prevzel Đoković, bo Nadal napredoval na tretje mesto, pred njim je tudi doslej vodilni Rus Danil Medvedjev.