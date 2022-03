Dirko je Gajser končal z enakim seštevkom točk (47) kot Francoz Maxime Renaux, a je slavil zaradi boljšega izida v drugi vožnji. Gajser je imel po kvalifikacijah sedmo izhodišče, na dirki pa je v prvi vožnji sprva vozil na četrtem in tretjem mestu, nato nekaj krogov pred koncem prišel do drugega, a vodilnega Francoza ni mogel ogroziti, je pa zanesljivo osvojil drugo mesto.

V drugi vožnji pa je bil razplet zanj še boljši. Le v začetku ni bil v vodstvu, potem pa se je hitro prebil naprej. KO pa pred njim ni bilo nobenega tekmeca, je bil neustavljiv in si je privozil veliko prednost. Za njim se je sicer znašel Renaux, a ker je imel Gajser boljšo drugo vožnjo, novincu v tem razredu ni preostalo drugega, kot da je na koncu čestital Gajserju za novo zmago. Renaux je bil drugi tako v tej vožnji kot na dirki, tretji pa v vožnji Španec Ruben Fernandez, na dirki skupno pa njegov rojak Jorge Prado, ki pa je zbral le 36 točk in nekoliko izgubil stik z vodilnima v seštevku.

Na dirki v Argentini sicer še vedno nista nastopila najboljša iz lanske sezone, svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings in podprvak Francoz Romain Febvre, oba še vedno odpravljata posledice poškodb v pripravljalnem obdobju. "Res sem užival celoten konec tedna. V kvalifikacijah sem imel malo smole, danes pa sem se vrnil. V prvi vožnji mi start ni najbolje uspel, težko se je bilo prebijati naprej, steza je zahtevna in te lahko 'udari' nazaj, če nisi previden. V drugi pa je bil start precej boljši, hitro sem prehitel tekmece in prišel naprej, potem pa sem samo nadzoroval dirko," je takoj po zmagi dejal Gajser.

Seštevek zmag je tako povečal na skupno 36 v karieri, v elitnem razredu MXGP jih je zdaj v njegovi zbirki 31. Na tem prizorišču ima sicer že veliko uspeha, saj je slavil že v letih 2016 in 2017. V SP ima zdaj nekdanji svetovni prvak nekaj več naskoka, po treh zmagah v sezoni je Gajser pri 141 točkah, Renaux pa pri 124, medtem ko je tretji Prado (118).

V šibkejšem razredu MX2, kjer v Argentini slovenski dirkač Jan Pancar ni nastopil, je slavil Francoz Tom Vialle pred Belgijce Jagom Geertsom, nastopilo je sicer le 17 dirkačev. V skupnem seštevku ima Geerts pred Viallom 26 točk prednosti, Pancar pa je po treh dirkah na 18. mestu. Naslednja dirka bo preizkušnja v portugalski Aguedi 3. aprila.