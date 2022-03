Čeprav je v karavani že moč čutiti, da se sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih bliža koncu, saj je vzdušje na naletu že precej bolj sproščeno, slovenski orli ne popuščajo. Pred slovenskim praznikom športa v Planici so v odlični formi, na letalnici Heinija Klopferja pa je vnovič najbolj blestel Timi Zajc. Na letalnici, kjer je pred tremi leti slavil svojo prvo in do včeraj edino zmago v svetovnem pokalu, je znova dvakrat poletel na oder za zmagovalce. V soboto se je moral še zadovoljiti s tretjim mestom, včeraj pa je z izjemnim finalnim poletom premagal vso konkurencu za svojo drugo zmago kariere. “Zelo sem vesel, da mi je uspelo ohraniti formo iz Vikersunda. Vse skupaj je bilo dovolj za tretje mesto. To je treba odmisliti in iti jutri naprej,” je v soboto dejal 21-letni skakalec iz Hramš. Včeraj je bil razumljivo še bolj zadovoljen. “Za mano je popoln dan oziroma vikend, včeraj sem bil na stopničkah, danes sem zmagal in bolje ne bi moglo biti. Komaj čakam še zadnji vikend v Planici, da še tam poskusim kaj pokazati za konec sezone,” pa je dejal po včerajšnjem finalnem skoku, ko je do zmage poletel s sedmega mesta po polovici tekme.

Številko dve je v svojo osebno statistiko ta konec tedna vpisal tudi Žiga Jelar. V soboto se je drugič v karieri, prvič na letalnici, povzpel na zmagovalni oder. Roko je moral stisniti le Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je zmagal 25. v karieri. Avstrijec je preprečil popoln slovenski dan na Bavarskem, saj je na četrtem mestu končal Anže Lanišek. “Res sem zelo vesel, da sem po dveh letih znova na stopničkah,” se je trenutka, ko je v Lillehammerju prav tako skočil do srebra, spomnil Jelar. Član kranjskega Triglava, ki se odlčno znajde tudi v svetu glasbe, je odlično letel tudi v nedeljo. S poletom finalne serije je napredoval za sedem mest in končal tik za odrom za zmagovalce. “Lep vikend v Oberstdorfu, dolgi poleti. Zdaj pa prihaja najslajša stvar – Planica,” je bil kratek in vesel Jelar, ki tudi nestrpno pričakuje praznik pod Poncami. “Danes malce manj sproščeni skoki in ni neslo tako daleč, kot včeraj,” pa je v nedeljo po tekmi dejal Anže Lanišek, ki je četrtemu mestu dodal še 15.

Domen Prevc z rekordom letalnice

Poleg izjemnih poletov Laniška, Zajca in Jelarja, so v Oberstdorfu odlično leteli tudi preostali slovenski orli, ki pa so v posameznih poletih delali manjše napake, vseeno pa so potrdili, da je slovenska reprezentanca trenutno letalno najbolj razpoložena. Na obeh tekmah se je skozi kvalifikacije prebilo vseh sedem slovenskih orlov, dve uvrstitvi med najboljših petnajst pa je nabral tudi najstarejši v reprezentanci Peter Prevc. “Poleti niso bili ravno najbolj vrhunski. Se pa veselim Planice in upam, da se vidimo v čim večjem številu,” je letalski vikend v Oberstdorfu po osmem in dvanajstem mestu povzel kapetan reprezentance. Rezultatsko so vikend malce manj zadovoljni sklenili preostali trije orli Lovro Kos ter Domen in Cene Prevc. Vsi so s posameznimi poleti pokazali, da so mesta od 18. do 37. mesta manj, kot so trenutno sposobni. Najbolj se po glavi tepe najmlajši izmed bratov Prevc, ki pa je vseeno zabeležil zabeležil en pomemben polet. V kvalifikacijah za včerajšnjo tekmi je poletel kar 242,5 m. S tem je za štiri metre popravil rekord letalnice, ki ga je imel do sedaj v rokah Norvežan Daniel Andre Tande. Najmlajši izmed bratov Prevc je nato tekmo končal kot 18.

“Če ne bi bilo Stefana Krafta bi bile stopničke v soboto res lepe. Vseeno izjemno letenje celotne ekipe. V nedeljo pa si je Timi Zajc končno prislužil prvo mesto. Za moje mnenje je on trenutno najboljši letalec med vsemi v svetovnem pokalu. V celoti gledano res odličen viden in vsi komaj čakamo že Planico. Vsi vemo, kaj si tam želimo in naj se veselica prične,” pa je slovenske uspehe ta konec tedna doživljal glavni trener Robert Hrgota. V tem trenutku je tudi zanj zelo pomembno, da je v dobri fizični pripravljenosti, saj ima skokov veselja po odličnih nastopih svojih varovancev res veliko.

S formo na koncu sezone malce popuščata najboljša skakalca zime Karl Geiger in Rjoju Kobajaši, ki se še vedno borita za veliki kristalni globus. Veliko bolj rumeno se po tekmovanju na domačem terenu Nemca nasmiha Japoncu, ki ima za zadnji dve tekmi 66 točk prednosti. V posebnem seštevku poletov pa z majico vodilnega v Planico prihajata Kraft in Zajc, ki sta oba zbrala zmago in tretje mesto. Z zaostankom 30 točk pa jima za vratnik diha Žiga Jelar.