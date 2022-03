Pri moških je veliki kristalni globus prvič pripadel Odermattu, ki je že v Kranjski Gori odločil obračun za skupni seštevek s Kildejem, ki pa je sezono končal z obema malima globusoma v hitrih disciplinah. V sredo je v dvoboju za smukaški seštevek za 13 točk ugnal Švicarja Beata Feuza.

Tridesetletni Kriechmayr, aktualni avstrijski športnik leta, je tako kot v finalu sezone svetovnega pokala 2017/18 in na lanskem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo zmagal na obeh tekmah v hitrih disciplinah. To je bila njegova dvanajsta zmaga v svetovnem pokalu, sedma superveleslalomska. Kriechmayr je lani zmagal v posebni superveleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala za svoj prvi kristalni globus. Letos je v superveleslalomskem seštevku končal na tretjem mestu, ko je za finalne stopničke sezone v avstrijskem dvoboju za zgolj tri točke ugnal rojaka Matthiasa Mayerja.

Od Slovencev sta superveleslalomske točke osvojila Martin Čater in Boštjan Kline. Čater z 12. in 21. mestom, Kline pa s 26. mestom. Sezono v seštevku discipline sta končala na 34. oziroma 47. mestu in nista bila del najboljše petindvajseterice, ki si je prislužila nastop na zadnjem superveleslalomu sezone.

Le slalomski globus še nima lastnika

Na sporedu finala sezone svetovnega pokala 2021/22 v Franciji so še trije tekmovalni dnevi. V petek bo na sporedu paralelna ekipna mešana tekma tudi s slovensko udeležbo na startu, v soboto bo moški veleslalom z Žanom Kranjcem in ženski slalom z Ano Bucik in Andrejo Slokar, v nedeljo pa ženski veleslalom z Bucikovo na startu. Moški slalom bo minil brez slovenske udeležbe.

Odermatt si je ob koncu minulega tedna v Kranjski Gori na 61. Pokalu Vitranc zagotovil tudi mali veleslalomski globus. Le slalomski globus še nima lastnika. Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zmagal na obeh veleslalomih za 61. Pokal Vitranc, ima pred prvim zasledovalcem rojakom Lucasom Braathenom 48 točk prednosti.