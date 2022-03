Na mesečni ravni so bile januarja cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, višje za 2,2 odstotka, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 2,4 odstotka.

Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov s področja rud in kamnin (za 24,3 odstotka). Pri tem je izstopala podražitev surove nafte in zemeljskega plina (za 37,8 odstotka). Najopazneje so se znižale cene v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 16,1 odstotka).

V medletni primerjavi, glede na januar lani, so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, zvišale za 26 odstotkov, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 27 odstotkov.

Tudi medletno so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin, za 299,2 odstotka, pri tem surova nafta in zemeljski plin za 485,4 odstotka. Izrazito so se podražili tudi proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro, za 228,4 odstotka.