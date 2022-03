Gwen Stefani s svojo linijo ličil

Ker je živo rdeča šminka njen zaščitni znak, smo le čakali, da bo pop zvezdnica Gwen Stefani predstavila svojo kolekcijo ličil. In zdaj se je to zgodilo po štirih letih dela. A Gwen pravi, da njena blagovna znamka, imenovana GXVE, ni le še ena znamka slavnih osebnosti, ampak je nastala iz njene velike ljubezni do ličil. Linijo sestavljajo obstojna rdečila za ustnice s satenastim zaključkom, poleg teh je Stefani v kolekcijo vključila še vodoodporno črtalo za oči, s katerim lahko ustvarite njen klasični mačji videz v črni ali kovinsko modri barvi. Na voljo je tudi paleta senčil s štirimi odtenki – mat nevtralna, zlato-bronasta, rožnato-zlata in mat siva. vl