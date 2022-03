Trijamborno, 143 metrov dolgo in 25 metrov široko jadrnico, ki jo poleg vetra poganja hibridni pogonski sistem dizlovih in električnih motorjev, so leta 2015 izdelali v nemškem Nobiskrugu, pluje pa pod bermudsko zastavo. Velja za najdražjo jadrnico, načrte zanjo pa je pripravil sloviti francoski oblikovalec Philippe Starck. Posadka šteje prek 50 mož.

Zaseg plovila sledi sankcijam, ki jih je EU zoper ruskega magnata Melničenka, dejavnega na področju energetike in mineralnih gnojil, uvedla ta teden.

V začetku tega meseca je Italija začela z zamrznitvijo premoženja ruskih oligarhov, med drugim so oblasti zasegle luksuzno jahto jeklarskega magnata Alekseja Mordašova. Doslej naj bi zasegle za okoli 700 milijonov evrov premoženja.

Roskozmos: Sankcije Zahoda bi lahko zrušile mednarodno vesoljsko postajo

Vodja ruske vesoljske agencije Roskozmos Dmitri Rogozin je danes opozoril, da bi zahodne sankcije proti Rusiji lahko zmotile rusko oskrbovanje Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in morda celo povzročile njeno strmoglavljenje. Ob tem je pozval k odpravi sankcij.

Po besedah Rogozina bi lahko sankcije ovirale delovanje ruskih vesoljskih plovil Sojuz, ki oskrbujejo ISS. Posledično bi to lahko vplivalo na segment postaje, ki pomaga prilagajati njeno orbito oziroma ohranjati pravo smer, zaradi česar bi 500-tonska struktura lahko "padla v morje ali na kopno", je na družbenem omrežju Telegram zapisal vodja Roskozmosa.

"Ruski segment skrbi za popravljanje orbite postaje (v povprečju 11-krat letno) tudi zato, da se ta izogne vesoljskim odpadkom," je še pojasnil Rogozin. Ob objavi zemljevida lokacij, kjer bi lahko ISS padla na Zemljo, je poudaril tudi, da je malo verjetno, da bi se to zgodilo v Rusiji.

Roskozmos je sporočil, da se je že obrnil na ameriško vesoljsko agencijo Nasa ter kanadsko in evropsko vesoljsko agencijo ter "zahteval odpravo nezakonitih sankcij proti ruskim podjetjem".

Rogozin je sicer že februarja na podoben način izpostavil nevarnost padca vesoljske postaje na Zemljo, medtem ko je na Twitterju kritiziral sankcije Zahoda proti Rusiji. Nasa je 1. marca sporočila, da poskuša najti rešitev za ohranitev ISS v orbiti tudi brez pomoči Rusije.

Vesolje je sicer eno od zadnjih področij, na katerih ZDA in Rusija zaenkrat še sodelujeta.