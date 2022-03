Tehnološki gigant Meta, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, je spričo ruske invazije v Ukrajini začasno omilil svojo politiko glede sovražnega govora. Po novem dovolijo objavo izjav, kot je "smrt ruskim napadalcem", ki bi bile sicer označene kot sovražni govor. Še vedno pa ne bodo dovoljene grožnje proti ruskim civilistom.

Ruska federacija je sicer že pred enim tednom blokirala družbeno omrežje Facebook, sedaj pa "zaradi širjenja sovražnega govora proti Rusom" enaka usoda čaka Instagram.

Rusija je v odzivu na spremembo politike s strani podjetja Meta pozvala ZDA, naj ustavijo "ekstremistične dejavnosti" tehnološkega velikana, rusko generalno tožilstvo pa je glede na navedbe ruskih medijev v petek pozvalo k uvedbi kazenske preiskave zoper podjetje Meta.

Ob tem ruski mediji poročajo, da je ruski parlament zaprl svoje račune na Instagramu, Facebooku in Twitterju, ruska vlada pa na Instagramu ne bo več posodabljala novic. "Na zahtevo generalnega državnega tožilstva bo dostop do družabnega omrežja Instagram v Ruski federaciji omejen."

Roskomnadzor se je v petek odločil, da bo postopek za omejitev dostopa do Instagrama zaključen z nedelje na ponedeljek opolnoči. Pojasnili so, da bodo aktivni uporabniki Instagrama "tako imeli čas, da prenesejo svoje fotografije in videoposnetke v druga omrežja ter obvestijo svoje sledilce", navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Ruski senator Andrej Klišas je po poročanju ruskih medijev dejal, da uporabniki Facebooka ne bodo veljali za ekstremiste, če bo Meta v Rusiji razglašena za ekstremistično organizacijo, vendar pa bi posledice lahko utrpela podjetja in posamezniki, ki oglašujejo storitve in izdelke prek Facebooka in Instagrama. Meta ima med drugim v lasti tudi aplikacijo WhatsApp, ki pa v Rusiji trenutno ni blokirana, saj gre za platformo za sporočanje in ne družbeno omrežje, še poroča BBC. Navedbe ruskih medijev zaenkrat nakazujejo, da bo Whatsappu verjetno prizaneseno.