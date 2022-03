Potem ko so v torek odpihnili Budućnost, so košarkarji Cedevite Olimpije dva dni pozneje ponovili vajo. Nasprotnik na preloženi tekmi 9. kroga evropskega pokala je bil tokrat grški Promitheas, končna razlika pa podobna torkovi – plus 14. A tudi to pot so Ljubljančani vodili že za precej več, ob koncu tretje četrtine za kar 26. Trener Jurica Golemac je lahko tako zajetno minutažo namenil tudi mladim Danu Duščaku, Luki Ščuki in Blažu Habotu, skupno pa vknjižil že enajsto zmago zapored. Zmaji bodo poskušali niz nadaljevati jutri, ko v 22. krogu lige ABA gostijo Mego. Krka bo na delu že danes ob isti uri, ko bo gostovala v Čačku pri Borcu.

Košarka kot glasba ali umetnost

Tudi proti Promitheasu se je Olimpija v prvem polčasu še nekoliko lovila, nato pa v drugem, kot bi se odločila, da je dovolj "igračkanja", brez težav naredila delni izid 17:0 in že davno pred koncem tekmo odločila v svojo korist. "Zadnje čase igramo res dobro. Kot na nekaj zadnjih tekmah smo potegnili v drugem polčasu. Vemo, kdaj moramo dvigniti ritem in kaj je treba narediti za zmago. Veliko zaslug gre trenerju, veliko tudi igralcem. Imamo posameznike, ki so v karierah igrali za pomembne klube v najboljših tekmovanjih in točno vedo, kaj je potrebno za uspeh," je bil zadovoljen eden nosilcev Olimpijine igre Jacob Pullen. Dvaintridesetletni Američan je bil v preteklosti navajen točkovnega bremena, tokrat pa mu je Golemac namenil drugačno vlogo, v kateri mora skrbeti za vodenje moštva. "To je vse košarka, v tej igri pa se moraš znati prilagoditi na različne razmere. Lani so pri Mornarju želeli, da sem prva izbira v napadu, pri Olimpiji pa imamo ogromno orožij. Vsi lahko zadevajo. Na začetku sezone sem čutil pritisk, da moram doseči veliko točk, zdaj pa sem sprejel novo vlogo. Ko hočem, lahko zaključujem, sicer iščem druge rešitve, igro dva na dva z Augustom, podajo na trojko praktično komur koli, saj vsi lahko zadenejo ... In to je zabavno. Zmage so zabavne, sam pa sem po naravi zmagovalec, zato sem srečen."

Olimpija se je na lestvici skupine B v evropskem pokalu utrdila na sredini, z enim očesom pa pogleduje proti četrtemu mestu, ki v osmini finala prinaša prednost domačega parketa. "Skupina B v evropskem pokalu je bolj uravnotežena kot skupina A. Tu lahko devetouvrščena ekipa premaga petouvrščeno in se položaj takoj spremeni. Spremljamo, kaj se dogaja, in poskušamo priti kar se da visoko. Všeč mi je nov format evropskega pokala, zanimiv je," je razpredal Pullen, ki čuti, da so s soigralci ujeli pravo formo in lahko tako v evropskem pokalu kot ligi ABA naredijo velike stvari. "Ujeli smo se in zdaj lahko mirno rečem, da lahko na eni tekmi ali v seriji dobimo kogar koli. Imamo izkušeno ekipo, ne zanašamo se na 19, 20 let stare igralce. Košarka je kot glasba ali umetnost. Ko ujameš ritem, je vse lahko. Na začetku sezone ga nismo imeli, nismo bili vsi domači z vlogami, ki smo jih imeli. Z menjavami nekaterih igralcev se je to spremenilo. Jaz in Auguste denimo odlično sodelujeva, ko v igro prideva s klopi. Ferrell, Omić in Dragić pa so vnesli veliko kakovosti. Prav vsak večer lahko nekdo drug nasprotniku nasuje 20 ali več točk, zato se je izjemno težko pripraviti na nas. Verjemite mi, da bomo v zaključku sezone izjemno nevaren nasprotnik za vsakogar."

Krka optimistično v Čačak

Poseben motiv bo Olimpija bržkone imela že jutri, ko bo v 22. krogu lige ABA nasprotnik Mega. Srbsko moštvo je namreč na prvi tekmi zmaje ugnalo za kar 29 točk. "Moramo biti osredotočeni in igrati z veliko energije ter zapirati prostor pod našim košem veliko bolje kot na zadnjih dveh tekmah. Mega igra tekme enkrat na teden, zato bo v Ljubljano prišla z željo, da se pokaže in dokaže. Naša naloga je, da odgovorimo z izkušnjami, enakovrednim fizičnim stikom in intenzivnostjo ter zmago obdržimo doma," sporoča Jurica Golemac. Krka po uspehu proti Splitu želi še skalp Borca, s katerim bi naredila nov pomemben korak k predzadnjemu mestu. "Borac ima posameznike, ki so nevarni pri metih. Na domačem parketu jih nosijo navijači, a mi gremo optimistično v obračun," pravi trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 22. krog: Igokea – Zadar 79:67, Split – Mornar sinoči, danes ob 17. uri: Borac – Krka, jutri ob 17. uri: Olimpija – Mega, ob 19. uri: Budućnost – Partizan, ob 21. uri: FMP – Cibona, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – S. centar.