S potrošniškega vidika sta bila na tokratni predstavitvi najbolj »zanimiva« predvsem novi jabolčni »nizkocenovni« mobilnik iphone se 3. generacije in pa nova tablica ipad air z Applovim procesorjem m1. Predstavitvi obeh naprav sta nas pustili hladni. Največja novost novega iphona se je na področju procesorja. Ta je Applov a15 bionic s štirimi jedri grafične kartice, kot ga najdemo v modelu iphone 13, medtem ko pro različici iphona 13 premoreta pet grafičnih jeder. Vseeno gre za izredno zmogljiv procesor, so se pa Američani zopet odločili »ferrarijev motor« stlačiti v karoserijo spačka. Dizajn letošnjega iphona se ostaja enak iphonu 6 izpred osmih let. To pomeni zares debela obroba na čelu, debela obroba na bradi in tudi kar nekaj obrobe ob straneh. Posledično ima naprava z višino 13,84 centimetra vsega 11,94 centimetra (4,7 palca) diagonale zaslona, kar je za zaslone brez konkretne obrobe po definiciji nemogoče. Kot vemo že iz osnov geometrije, so diagonale pravokotnikov vedno daljše od njihovih posameznih stranic. Kako zastarel je dizajn novega iphona se še posebej priča podatek, da na bradi zaslona najdemo fizično tipko za vrnitev na domači zaslon. V njej sicer domuje tudi čitalec prstnih odtisov.

Festival zastarelosti novega iphona se nadaljuje zaslon, ki je zgolj LCD in podpira osveževanje slik pri 60 hercih. Ločljivost zaslona znaša 1334x750, gostota pa 326 pik na palec (ppi). Špartanska je tudi oprema za fotografiranje. Na prednji strani se v debeli obrobi skriva kamera z ločljivostjo 7 milijonov pik (MP), na hrbtni pa enojna kamera z 12 MP. To sicer samo po sebi ni nujno slabo. Če že sicer uporabljate predvsem glavno kamero na mobilnikih, bo enojna zadostovala, h kvaliteti izdelkov pa bi znal pripomoči tudi zmogljivi procesor.

Kapacitete baterije Apple ne razkriva, a pravi, da se v 30 minutah napolni do 50 odstotkov z 20-vatnim polnilcem, ki ga je treba dokupiti. Naprava podpira tudi brezžično polnjenje, avtonomija baterije pa naj bi zdržala do 10 ur pretočnega gledanja videov. Mobilnik podpira omrežja 5G in ima odpornost na vodo in prah IP67. Najhladnejša prha pride na področju cene. Za mobilnik s skoraj neuporabnimi 64 GB prostora za shranjevanje je treba odšteti okoli 520 evrov (Nemčija). Za različici s 128 GB ali 256 GB pa okoli 569 evrov oziroma 689 evrov. Za to ceno dobiš med androidno ponudbo že kar lepe mobilnike. Uganka ostaja zgolj zmogljivost, ki jo je težko napovedati s papirja.

Ipad air še naprej brez macos

Zelo podoben pristop so pri Applu izbrali pri prenovljeni tablici ipad air. Vanjo so vgradili procesor m1, ki ga najdemo v dražji različici prenosnika macbook air. Ob tem so se odločili za zastarel dizajn naprave z debelo obrobo, zaslonom LCD in 60-herčnim osveževanjem slike ter ločljivostjo 2360x1640 oziroma gostoto 264 ppi. Diagonala zaslona je 27,7 centimetra (10,9 palca) in je na srečo daljša od daljše stranice naprave. Glavni problem novega ipada pa je njegova ujetost v operacijski sistem za mobilnike, čeprav bi glede na zmogljivosti procesorja veliko več ponudil z operacijskim sistemom macos. Ker bi s tem konkuriral Applovim prenosnikom s procesorjem m1, so tablico namerno pohabili. Draga investicija v novo premočno napravo se zato zdi potratna. Razen če na svojem ipad airu nujno potrebujete boljšo 12 MP prednjo kamero, ki samodejno kadrira s prepoznavo obrazov. Sumimo, da ne.

Zadnja novost sta bila profesionalna izdelka mac studio in zaslon studio display. Oba sta po Applovih obljubah zelo zmogljiva, a zelo draga. Mac studio je namenjen predvsem profesionalnim oblikovalcem ter filmskim in fotografskim delavcem. Isto velja za 68,6-centimetrski (27-palčni) 5K zaslon. Novi mac je podoben kocki in naj bi močno prekašal doslej najzmogljivejši Applov računalnik mac pro, a to so zgolj obljube. Na konkretne številke in primerjave bo treba še počakati. Osnovni model s čipom m1 max je treba odšteti 2300 evrov (v Nemčiji), za model z dvema m1 max čipoma povezanima v čip m1 ultra pa 4600 evrov. Cena monitorja se v Nemčiji prične pri 1750 evrih.