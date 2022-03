Umetnost življenja

Ste že slišali za družabno igro umetnost življenja? Še ne? Vabim vas, da jo zaigrate. Potrebščine: list papirja in pisalo. Število igralcev: eden. Čas igranja: petnajst minut. Pravila igre: berite in sledite navodilom. Opozorilo: če boste med igro začutili, da postajate tesnobni in vam je nelagodno ali vam razbija srce, igro prekinite. Nič zato. Igra umetnost življenja se bo pač pridružila številnim drugim družabnim igram, ki jih doslej še niste igrali.