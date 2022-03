Prve posledice trenutne ruske krize čutimo tudi mi. Cena nafte brent, ki se je pretekli mesec gibala okoli 90 dolarjev za sodček, je v nekaj dnevih poskočila na več kot 120 dolarjev, nič presenetljivega pa ne bi bilo, če bi v prihodnosti, vsaj na kratek rok, še precej zrasla. Tudi hrana se bo verjetno podražila, saj sta tako Ukrajina kot Rusija pomembni izvoznici hrane, predvsem pšenice. Tako cene energentov kot hrane imajo relativno velik vpliv na inflacijo, ki je že zdaj problematična v ZDA in EU. Evropski diplomati zagotavljajo, da se zavedajo prihodnjih ekonomskih težav in da EU že pripravlja večji paket pomoči, ki bi pomagal domačim gospodarstvom. Po besedah predsednice Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde bodo največji izziv visoke cene energentov in splošna negotovost, ki bo zavrla potrošnjo in vlaganja v gospodarstvu. Bistveno manj je zaskrbljena zaradi zmanjšane trgovine med EU in Rusijo, saj Evropa ni bistveno odvisna od ruskega trga. Po besedah ECB naj bi vojna v Ukrajini evropsko gospodarsko rast neposredno zavrla za 0,3 odstotka do 0,4 odstotka. Na srednji in dolgi rok pa lahko pričakujemo nekoliko nižjo rast evropskega gospodarstva zaradi povečevanja izdatkov za obrambo. Evropske države so namreč precej zanemarjale obrambo v primerjavi z ostalimi večjimi silami in so lahko več sredstev namenile mehanizmom za povečevanje ekonomske blaginje, z naraščajočo rusko grožnjo pa so prisiljene povečevati vojaški proračun.

Guverner Ameriške centralne banke Jerome Powell je dejal, da je še prezgodaj, da bi vedeli, ali bo agresija Rusije na Ukrajino vplivala na politiko Feda na srednji rok. A trenutno naj bi ravnali previdno, sam pa naj bi se zavzemal za manjši, četrtinski dvig obrestne mere. Zaradi ukrajinske krize so bile novice o objavah makroekonomskih podatkov potisnjene v ozadje. Veselje zbuja 678.000 dodatnih delovnih mest v ZDA, kar je za 278.000 prekoračilo pričakovanja analitikov. Vrednost urne postavke ostaja na približno enakih ravneh, kar je le malo pod pričakovanji analitikov. Ameriške delnice so celo nekoliko porasle. Evropske delnice so bile zaradi bližine konfliktu in močnejše odvisnosti od ruskih energentov precej na udaru. Po drugi strani jo je seveda dobro odnesel energetski sektor, ki je precej pridobil zaradi rasti cen nafte.