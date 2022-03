Cene nafte, ki so naraščale že pred ruskim napadom na Ukrajino, v dneh od začetka agresije rastejo še bistveno bolj izrazito. Dogajanje na vzhodu Evrope in njegove posledice v obliki zahodnih sankcij so v strahu pred motnjami v dobavah namreč na trgu surovin povzročile izjemne cenovne pritiske in nove rekorde.

Še dodatno so danes k temu dodale najnovejše napovedi, da bi ZDA in tudi evropske države lahko uvedle prepoved uvoza črnega zlata iz Rusije, ki je ena največjih dobaviteljic tega energenta. Cene nafte so tako v prvem delu današnjega trgovanja dosegle najvišje ravni po juliju 2008 - cena 159-litrskega soda nafte brent je dosegla 130 dolarjev -, nato pa so se nekoliko vnesle. Trenutno sod ameriške lahke nafte stane nekaj manj kot 119 dolarjev, sod nafte brent pa okoli 123 dolarjev.

Vse to se pozna na cenah pogonskih goriv, ki so zdaj liberalizirane. Cene dizla in bencina postopno naraščajo že nekaj tednov in so tako trenutno glede na ponudnika nekje med 1,45 in 1,50 evra na liter.

Za torek, ko ponudniki običajno uvedejo večje spremembe cen, pa se napoveduje močna podražitev. Pri Financah so na podlagi formule, ki je bila v uporabi do jeseni 2020, ko je država odpravila regulacijo cen, in ki so se je po navedbah časnika ponudniki vsaj do danes bolj ali manj držali, izračunali, da bi cena litra dizla lahko poskočila na okoli 1,65 evra, kar bi bilo največ doslej, tako da bi bilo polnjenje 50-litrskega rezervoarja dražje za skoraj 10 evrov. Cena litra 95-oktanskega bencina bi medtem lahko porasla na nekaj več kot 1,55 evra.

Te informacije, ki so se razširile tudi po drugih medijih, so danes povzročile povečano povpraševanje po pogonskih gorivih in z različnih delov države poročajo o gneči na bencinskih servisih.

Iz največjega naftnega trgovca v državi, družbe Petrol, so popoldne sporočili, da so na prodajnih mestih zabeležili povečano povpraševanje, predvsem po dizelskem gorivu. To je bilo "posledica pretiranega odziva potrošnikov na alarmantne medijske novice o pričakovani rasti cen pogonskih goriv zaradi razmer na svetovnih trgih".

Zaradi skokovitega povečanja povpraševanja po dizelskem gorivu je v popoldanskih urah na manjših prodajnih mestih celo zmanjkalo dizelskega goriva, a v Petrolu pravijo, da so poskrbeli za hitro oskrbo že v teku dneva. "Družba Petrol bo zagotovila, da bodo vsa prodajna mesta v teku jutrišnjega dne poslovala nemoteno," še pravijo.

Glede gibanja cen so pri Petrolu za STA pojasnili, da so bile razmere na svetovnih trgih energentov že doslej volatilne in nepredvidljive, dodatno veliko negotovost pa vnašajo aktualne vojaške aktivnosti Rusije v Ukrajini in politične posledice. Aktualno dogajanje je tako že privedlo do dviga cen pogonskih goriv na svetovnih trgih, kar bomo po njihovih napovedih predvidoma občutili vsi. "Zaradi omenjenih dejavnikov ni možno napovedati nadaljnjega razvoja gibanja maloprodajnih cen goriv," so dodali.

V OMV Slovenija prav tako pravijo, da trenutno zagotavljajo nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi in da so njihove zaloge za ponudbo na slovenskem trgu zadostne. Obenem navajajo, da "smo v zadnjem času priča izdatnemu višanju cen surove nafte na svetovnih trgih, kar se bo odražalo tudi v spremembah maloprodajnih cen pogonskih goriv na bencinskih servisih". Zaradi tega se povečuje tudi povpraševanje na njihovih bencinskih servisih.

Vlada je sicer v sklopu paketa ukrepov za blažitev posledic rasti cen energentov za prebivalstvo, gospodarstvo in kmetijstvo začasno znižala tudi trošarine na elektriko in pogonska goriva. Ukrep je začel veljati s 1. februarjem in bo v veljavi do konca aprila. Takrat je vlada navedla, da gre za znižanje na najnižjo možno raven. Za bencin je tako trenutno trošarina 0,35901 evra na liter, za dizel pa 0,330 evra na liter.