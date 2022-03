Drugo najmanjšo plačno vrzel med spoloma so zabeležili v Romuniji, kjer so bile ženske v povprečju na uro plačane 2,4 odstotka manj od svojih moških sodelavcev. Četrto mesto je zasedla sosednja Italija, kjer je plačna vrzel znašala 4,2 odstotka, navaja Eurostat.

Razlike v plačah med spoloma v državah EU so se po ugotovitvah statistikov sicer precej razlikovale. Tako je bila največja plačna vrzel zabeležena v Latviji, znašala je 22,3 odstotka. Sledili sta Estonija (21,1 odstotka) in Avstrija (18,9 odstotka). Med letoma 2012 in 2020 se je povprečna plačna vrzel med spoloma v EU zmanjšala, in sicer s 16,4 odstotka na 13 odstotkov, izpostavlja Eurostat.