Igralec tekme je bil Kanadčan Andreas Athanasiou, ki je v 37. minuti poskrbel za prvi gol na tekmi, 59 sekund pred koncem pa z golom za 2:0 tudi odločil zmagovalca. Igral je prvič po premoru petih tekem zaradi poškodbe. Sedem sekund pred koncem je nato končni izid postavil Dustin Brown.

Zadnja dva gola so Kalifornijci dosegli v prazno mrežo. Vratar gostov Cal Petersen je ubranil vseh 19 strelov domačih. Vratar gostiteljev Dustin Tokarski je imel 28 obramb. Kopitar je v 19 minutah na ledu poskušal z dvema streloma na nasprotna vrata, vendar je ostal brez točke.

»Tekma je bila izenačena in vedno, ko je tako, postane vsak zadetek še pomembnejši. Zato je dobro, da se doseže prvi zadetek in to nam je nocoj uspelo za veliko zmago,« je ocenil Athanasiou.

Že v noči na torek po slovenskem času Los Angeles, ki je dobil sedem od zadnjih devetih tekem, čaka gostovanje v Bostonu. Ta je na četrtem mestu atlantska skupine z 71 točkami, tremi več od Los Angelesa.

Pri 71 točkah je ostal St. Louis Blues, drugouvrščeno ekipo centralne skupine je doma s 3:2 premagala ekipa New Jersey Devils, po minuti in 12 sekundah podaljška je dvoboj zaključil Dougie Hamilton. Podaljšek je bil tudi v Anaheimu, kjer so Ducks prav tako s 3:2 ugnali San Jose Sharks, ko je Rickard Rakell odločil po 14 sekundah dodatnega dela igre.

V Chicagu so Blackhawks premagali branilci naslova, Tampa Bay Lightning so zmagali s 6:3. Prav tako v gosteh so s tem izidom v Minnesoto Wild premagali Dallas Stars. V Winnipeg so Jets z 4:1 ugnali New York Rangers. V Chicagu so Victor Hedman, Corey Perry in Mihail Sergačev zadeli zaporedoma v le 32 sekundah tretjega dela igre za zmago lanskih in predlanskih prvakov; strele so sedaj skupno tretje v ligi. Za Dallas pa je Jason Robertson še na drugi tekmi v nizu dosegel "hat trick".

Na domačem ledu so igralci Caroline Hurricanes s 3:2 premagali Seattle Kraken in so s 83 točkami na čelu vzhodnega dela lige ter le za dve točki zaostajajo za vodilnim moštvom celotne NHL Coloradom. V Las Vegasu so Golden Knights Ottawo Senators odpravili z 2:1. Vegas, Jack Eichel je zmago prinesel z golom 5,2 sekunde pred koncem, ima na tretjem mestu pacifiške skupine le točko manj od Los Angelesa.