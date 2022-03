Slovenska podjetja ustavljajo dobave v Rusijo

Številna slovenska podjetja imajo težave z načini plačevanja odprtih terjatev in dokončanjem odprtih poslov v Rusiji, nekatera pa so poslovanje s to državo, ki je napadla Ukrajino, že zaustavila. Lahko bi celo bilo onemogočeno poslovanje podjetij, ki imajo v Rusiji svoje poslovalnice.