Drugi smuk na tem prizorišču ni postregel s presenečenji, ki so zaznamovala preizkušnjo 24 ur prej, ko sta si prvo mesto delila senzacionalni Kanadčan Cameron Alexander in prav tako presenetljivi Švicar slovenskih korenin Nils Hintermann.

Najboljša vidljivost za najboljše številke

Na drugem smuku je zmagal izkušeni 32-letni italijanski as, ki je prišel do 21 zmage v svetovnem pokalu, 17 smukaške. V Kvitfjellu je prvič zmagal na smuku leta 2016, pred tremi leti je na tem prizorišču zmagal na smuku in superveleslalomu, tako da bo favorit za najvišja mesta na Norveškem tudi na nedeljskem superveleslalomu.

Tekmovalci z najboljšimi startnimi številkami so imeli tudi najboljšo vidljivost. Alexander je tokrat pristal na 16. mestu. Hintermann ni ogrozil Parisa in Kildeja, se je pa na tretjem mestu izenačil z rojakom Beatom Feuzom. Oba sta imela zaostanek 81 stotink sekunde.

Na sporedu je le še finalni smuk v Courchevel/Meribelu, kamor bo kot prvi favorit za smukaški globus potoval Kilde, ki je na desetih smukih zbral 570 točk, Feuz na drugem mestu zaostaja 23 točk, možnosti za skupno slavje, a zgolj teoretične, pa imata tudi tretji Avstrijec Matthias Mayer (-84) in četrti Paris (-88).

V skupnem seštevku zime je v najboljšem položaju za veliki kristalni globus Švicar Marco Odermatt (1236 točk), prvi izzivalec Kilde zaostaja 286 točk.