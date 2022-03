Dostopnost do družinskega zdravnika: Kdo ustvarja čakalne vrste?

Čeprav je zadnji val epidemije v zatonu in je vlada zelo omilila ukrepe, ob hkratnem dvomestnem številu mrtvih na dan, se vedno bolj utrjuje občutek, da nič ni več tako, kot je bilo, in da se epidemija uporablja tudi za prikaz navidezne neučinkovitosti javnega zdravstva. Večkrat smo že slišali, da se pripravljata tiha razgradnja javnega zdravstvenega sistema in njegova postopna privatizacija.