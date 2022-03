Medtem ko je po prvem ciklu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo kazalo, da se bo slovenska košarkarska reprezentanca izognila pastem, ki so ji preprečile nastop na zadnjem »mundialu« na Kitajskem leta 2019, je po drugem prisotno veliko razočaranje. Dva poraza proti Finski ob slabih predstavah sta vrnila spomin na izbrano vrsto pod selektorjem Radom Trifunovićem, ko stvari niso funkcionirale. V drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo iz vsake skupine potujejo najboljše tri reprezentance, ki s seboj nosijo vse točke. Tekmi s Hrvaško in Švedsko konec junija bosta tako izredno pomembni in bosta hkrati že dali odgovor, ali bo znova ogroženo nastopanje kapetana Eda Murića in soigralcev na svetovnem prvenstvu prihodnje leto.

Sekulić znova negativno presenečen

Dvorana Bonifika je bila v ponedeljek napolnjena skoraj do zadnjega kotička in pripravljena na srčno Slovenijo, ki pa je ni bilo na spregled. Drugi polčas je bil sicer občutno boljši, a še vedno poln napak, ki so na koncu tudi odnesle možnost za preobrat. Nosilci igre so na zbor prišli v odlični formi, na tekmah s Finsko pa zgrešili številne proste mete, mete za tri točke in celo polaganja. »Tudi sam sem negativno presenečen nad tem. Morda smo menili, da bomo s Finci zlahka opravili, naleteli pa smo na trdega in kakovostnega nasprotnika. Obakrat smo bili napadalno izredno nenatančni pri metih. Težko rečem, zakaj. Zelo sem se veselil tokratnega cikla, ravno zaradi dobre forme igralcev v klubih. Trenerski štab čaka temeljita analiza, da se kaj podobnega več ne pripeti,« je pojasnjeval Aleksander Sekulić.

Med tistimi, ki niso bili razpoloženi, je bil v Kopru tudi Klemen Prepelič. Košarkar Valencie je sicer prispeval 20 točk, a je iz igre metal z zgolj 23,5-odstotno uspešnostjo. Petkovo tekmo je sicer zaradi poškodbe hrbta izpustil, v ponedeljek pa tudi s pomočjo posebnega pasu stisnil zobe. »Dvakrat v štirih dneh se nam je ponovilo, da smo metali izredno slabo. O slabi dnevni formi je tako brezpredmetno razpravljati. V drugem polčasu je bilo sicer boljše. Žoga je lepše tekla. A na splošno se mi zdi, da v naši igri ni bilo rdeče niti, ki smo jo imeli do zdaj. To je tranzicijska igra s hitrim prehodom iz obrambe v napad. V prvem polčasu je nismo mogli razviti, saj smo prejeli 52 točk in bolj kot ne samo pobirali žogo iz našega obroča. Ko smo v drugem polčasu tudi kaj ubranili, smo lažje prišli do kakšnega lahkega koša. Pritisk smo čutili, a večina nas igra v pomembnih evropskih klubih in s pritiskom se soočamo vsak dan. Smo evropski prvaki in četrti z olimpijskih iger, zato se moramo na to navaditi. Vse skupaj mora biti dobra šola za nas, kot je povedal tudi selektor. Verjamem, da tudi bo,« je razpredal Klemen Prepelič.