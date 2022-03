Kot je na današnjem odprtju novih laboratorijskih prostorov pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, projekt, s katerim so začeli že leta 2009, zdaj v prvem nadstropju Diagnostično terapevtskega servisa UKC Ljubljana združuje štiri laboratorije: Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Službo za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike, Specializiran hematološki laboratorij ter Laboratorij za hemostazo in aterotrombozo Interne klinike.

Po njegovih besedah je ministrstvo za zdravje v projekt vložilo 14 milijonov evrov za gradbena dela, 2,9 milijona evrov za nakup laboratorijskih analitskih sistemov in še dodatnih 2,7 milijona evrov za specialno laboratorijsko opremo.

Kakovostnejša in varnejša zdravstvena obravnava bolnikov

»Laboratorijska medicina ni samo stroka, ampak tudi znanstvena kategorija. Z današnjim odprtjem smo tako naredili prvi pomemben korak k sinergiji delovanja strok, projekt pa prinaša tudi strategijo za razvoj medicinske znanosti,« je povedal Poklukar. Z njim se je strinjala tudi strokovna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar, ki je poudarila, da bo klinični center z novimi prostori in opremo pomembno vplival na razvoj laboratorijske znanosti.

Minister Poklukar je poudaril, da bo prej razpršena laboratorijska dejavnost zdaj bolj konsolidirana in racionalizirana, kar pomeni kakovostnejšo in varnejšo zdravstveno obravnavo bolnikov in istočasno številne priložnosti za nadaljnji razvoj laboratorijske medicine v Sloveniji.

Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, bo selitev v nove prostore končana do konca jeseni. Poudarili so, da istočasno že nekaj časa poteka tudi usposabljanje laboratorijskih delavcev na novih tehnologijah in hkratno zagotavljanje neprekinjene laboratorijske obravnave bolnikov.