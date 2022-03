Raziskave za vseh 15 potresno ogroženih stolpnic v Ljubljani je financirala občina, je na današnji redni tedenski novinarski konferenci pojasnil Janković. Kot je dodal, da se obrnili tudi na Evropsko komisijo, da bi EU zagotovila sredstva ne samo za energetsko sanacijo objektov v zasebni lasti, ampak tudi za statično sanacijo. To pobudo po Jankovićevih besedah podpirajo župani vse od Grčije do Portugalske. »Gre za regijo, ki je potresno ogrožena. Dobili smo odgovor, da so ta sredstva lahko na voljo v okviru naše države,« je pojasnil.

Da bi omogočili tudi ta korak, so na občini začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt, po koncu tega pa bodo imeli lastniki stanovanj v teh stolpnicah možnost za dogovor z državo, je še dodal.

Poudaril je še, da so vsi občinski objekti statično sanirani, zadnji objekt, ki so ga sanirali, je bila Osnovna šola Trnovo.