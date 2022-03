Andrej Grah Whatmough je na izredni seji sveta v ponedeljek napovedal, da se bo prijavil na razpis za generalnega direktorja javnega zavoda za mandatno dobo štirih let.

Kandidat za generalnega direktorja mora biti državljan Slovenije, imeti mora univerzitetno izobrazbo, obvladati mora slovenski jezik in aktivno najmanj en svetovni jezik. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, biti mora usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov in imeti izkušnje pri tem.

Ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno povezane z RTVS, poznati mora problematiko dejavnosti RTV in ne sme biti poslanec DZ ali funkcionar katere izmed političnih strank.

Vlogi mora priložiti program vodenja RTVS, v katerem predstavi svoja stališča denimo do ključnih izzivov na področju programskih, produkcijskih in poslovnih procesov ter na področju financ, do programske, finančne in upravljavske neodvisnosti zavoda, do njegove organizacijske strukture in do srednjeročnega razvoja RTVS.

Tokratni razpis od kandidatov ne zahteva, da morajo usposobljenost za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov izkazovati z dokazili o triletnih izkušnjah, kot je zahteval razpis, na katerem je bil 25. januarja lani izbran Grah Whatmough. Nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc je ocenil, da Grah Whatmough ne izpolnjuje tega pogoja, in Whatmoughovo imenovanje zato izpodbija na sodišču.