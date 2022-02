Kot je dejal, v skladu z dogovorom med ministri sedemindvajseterice ne želi govoriti o konkretnih številkah. »Ne bi bilo pametno vse te številke razkrivati,« je povedal po današnjem neformalnem virtualnem zasedanju obrambnih ministrov EU.

Po ministrovih besedah gre za puške kalašnikov, ki jih je Slovenska vojska uporabljala, preden so nabavili nove puške FN 2000. Slovenska vojska jih je namenila za strateške rezerve in del teh pušk so sedaj namenili Ukrajini, je pojasnil Tonin.

Kot je pojasnil prek video povezave za slovenske dopisnike v Bruslju, je ta pošiljka vojaške pomoči za Ukrajino »iz Slovenije že bila odpremljena z več letali«.

Na Poljskem bo logistično vozlišče za zbiranje vojaške pomoči in opreme ter za njeno nadaljnje posredovanje Ukrajini, je povedal Tonin. Iz varnostnih razlogov lokacije vozlišča ni želel razkriti kot tudi ne, kako bo potekala dostava pomoči.

Bistveno je, da »pomoč pride takoj«, je izpostavil. »Vsak dan je pomemben. Vsak dan, ko Ukrajina zdrži, je večja verjetnost za mirovna pogajanja (...) in je cena vojne za (ruskega predsednika Vladimirja) Putina višja,« je dejal.

Ukrajinci v tej fazi ruskega napada potrebujejo protiletalsko in protioklepno orožje, potrebujejo pa tudi izdatne količine osebnega orožja, kot so puške, čelade, neprebojni jopiči in drugo opremo, je pojasnil Tonin.