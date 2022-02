Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca novembra dobila tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Hrvaški in Švedski, je v drugi cikel krenila še bolj samozavestno. Kako tudi ne bi, ko pa selektor Aleksander Sekulić lahko računa na vse posameznike z olimpijskih iger z izjemo Luke Dončića, Vlatka Čančarja in Alekseja Nikolića. Hkrati tudi nasprotnik ni vzbujal strahu, saj Finska po kakovosti ni primerljiva s Slovenijo. A kapetan Edo Murić in soigralci so bili v petek v Helsinkih povsem nerazpoloženi za igro, prikazali so najslabšo predstavo pod vodstvom selektorja Sekulića in zasluženo doživeli prvi poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Ta nikakor ni usoden za preboj v drugi del kvalifikacij, Slovenija pa bo imela že danes v Kopru priložnost, da se moštvu selektorja Henrika Dettmana oddolži.

Da so košarkarji pri slovenski izbrani vrsti sila nerazpoloženi, je bilo opazno že od samega začetka petkove tekme v Helsinkih. Met od daleč ni stekel, igre po globini praktično ni bilo. Ob odsotnosti Alekseja Nikolića pa tudi Klemna Prepeliča, ki je začutil močno bolečino v hrbtu na ogrevanju in tekmo nato spremljal s klopi za rezervne igralce, vprašljiv pa je tudi za današnji nastop, v igri izbrane vrste selektorja Sekulića ni bilo mirnosti in povezanosti. Organizatorja igre Luka Rupnik in predvsem Matic Rebec nista bila kos nalogi, zato do neke mere preseneča Sekulićeva odločitev, da med dvanajsterico igralcev za tekmo ni vključil Žige Samarja. Enaindvajsetletnik resda še nima nastopa za člansko reprezentanco, a prikazuje odlične predstave v španskem prvenstvu, ki velja za najmočnejše v Evropi, medtem ko Rebec nosi dres zadnjeuvrščenega moštva v drugi italijanski ligi.

Slovenski košarkarji so prvi trening pred današnjo tekmo opravili kar v Helsinkih, nato pa se v noči na nedeljo vrnili v Koper, kjer so nadaljevali priprave. »Finci nas na prvi tekmi niso presenetili, saj smo vedeli, kakšen stil igre gojijo in kako igrajo. Bil pa sem presenečen nad našo igro. Nismo bili dovolj zbrani, imeli smo ogromno izgubljenih žog, nato pa se nam je prikradlo še preveč nervoze. Želeli smo se vrniti v igro, a v napadu nismo bili dovolj natančni, tudi sama izvedba akcij je bila slabša. To so stvari, ki jih moramo na drugi tekmi izboljšati ter hkrati Salinu ne dopustiti, da se razigra. Kemija v ekipi je kljub porazu dobra. Upam, da je bil dobra šola. Ne smemo namreč spati na dobrih rezultatih, ki smo jih naredili v zadnjem času. Na vsaki tekmi se moramo dokazovati in zdaj imamo lepo priložnost, da to pokažemo,« je bil neposreden slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Eden največjih dolžnikov s petkove tekme je ostal kapetan Edo Murić, ki je sicer v letošnji sezoni pri Olimpiji v odlični formi. »S strokovnim štabom smo naredili analizo tekme na Finskem. Manjkala je predvsem energija v naši igri, saj so je imeli Finci veliko več. Igrali smo povsem drugačno košarko, kot jo znamo. Na parketu smo delovali, kot da igramo v počasnem posnetku. To moramo popraviti. Opekli smo se in ni več prostora za spodrsljaje. Stopiti moramo skupaj in pokazati veliko več želje, teka in energije. Ustaviti moramo njihov met, jih preteči ter tudi s pomočjo navijačev priti do pomembne zmage.«