Po RTL Direktu, s katerim je zagotovo dosegel vse, kar se v televizijski karieri da doseči, in osvojil vse, kar se da osvojiti, je bil čas, kot pravi, za nov programski projekt, ki bi moral biti, tako kot RTL Direkt, nekaj povsem drugega v njihovem informacijskem medijskem prostoru. »Podrobnosti še ne morem razkriti, a gre spet za projekt, ki bo prilagojen mojemu čudnemu pogledu na ljudi in aktualne dogodke, toda je veliko bolj zahteven kot Direkt. To me izjemno veseli, hkrati pa me tudi straši, ker je teren neznan in verjetno poln min. A je čas, da grem naprej in premaknem še eno mejo. Navsezadnje sem eden tistih, ki bi raje umrli v napadu, kot da bi oveneli v varnem zavetju.« Namesto Šprajca bodo gledalci odslej ves čas spremljali Mojmiro Pastorčić, ki je vlogo voditeljice Direkta že prevzela ob sredah, četrtkih in petkih.