Zasebna lastnina in demokratičnost: Neustavnost statusa quo

Vili Kovačič je ustavnemu sodišču zaupal presojo političnih strank Levica in Socialni demokrati. Drugi se niso dovolj jasno oddaljili od avtoritarizma preteklosti, pri Levici pa gre za vprašanje odnosa do privatne lastnine in demokracije. A obrnimo politično motivirano vprašanje neustavnosti: kateri politični programi so neustavni v odnosu do privatne lastnine in osnovnih demokratičnih načel?