Razpis je bil razdeljen v tri sklope, in sicer na gradbeno-obrtniška dela, dobavo in vgradnjo savn ter dobravo in izdelavo snežne sobe.

Javni zavod je oddal le prva dva sklopa. Za prvi sklop se je poleg podjetja Makro 5 gradnje prijavila še družba Riko s ponudbo, vredno slabih 1,6 milijona evrov z DDV, izhaja iz obvestila o oddaji ponudbe, ki ga je zavod objavil na portalu javnih naročil.

Riko je bil bolj uspešen s ponudbo za drugi sklop del - dobavo in vgradnjo savn. Na te del razpisa se se prijavili štirje ponudniki, tudi Makro 5 gradnje, a je bila Rikova ponudba s slabih 309.000 evrov najbolj ugodna.

Odločitve za tretji sklop še niso sprejeli.