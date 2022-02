Novo poročilo je Unep pripravil pred okoljsko skupščino ZN v kenijskem Nairobiju. V njem je posvaril, da podnebne spremembe in spremembe v rabi tal prinašajo pogostejše in intenzivnejše požare v naravi. Do leta 2030 jih bo do 14 odstotkov več, do leta 2050 30 odstotkov več in do konca stoletja 50 odstotkov več kot doslej.

Poročilo poziva k odločnim spremembam pri javnih izdatkih za varstvo pred požari v naravi. Namesto v odzivanje bi se morala sredstva stekati v preventivno delovanje in pripravljenost, so prepričani strokovnjaki.

Več bi bilo treba vlagati v zmanjšanje tveganja za požare Med drugim poročilo svari pred večjim tveganjem za požare celo na Arktiki in v drugih regijah, ki požarov v naravi doslej praktično niso izkušale. Vlade bi morale tako slediti formuli Pripravljeni na ogenj, kjer sta dve tretjini izdatkov namenjeni načrtovanju, preprečevanju, pripravljenosti in okrevanju, tretjina pa odzivanju na požare. Trenutno je tipično več kot polovica sredstev namenjenih neposrednemu odzivanju, medtem ko je za načrtovanje namenjen manj kot odstotek sredstev. »Trenutno vladni odzivi na požare v naravi pogosto denar usmerjajo na napačne konce. Reševalci in gasilci v prvih bojnih linijah, ki tvegajo svoja življenja v boju s požari v naravi, potrebujejo podporo,« je opozorila izvršna direktorica Unepa Inger Anderson. »Zmanjšati moramo tveganje ekstremnih požarov v naravi z boljšo pripravljenostjo: več moramo vlagati v zmanjšanje tveganja za požare, sodelovati z lokalnimi skupnostmi in okrepiti globalno zavezo za boj proti podnebnim spremembam,« je dodala.