Na stadionu de la Ceramica gledalci niso spremljali domačega Villarreala in Juventusa v najboljših postavah. Pri gostiteljih so manjkali Gerard Moreno, Paco Alcacer, Francis Coquelin in Ruben Pena, pri gostih pa Federico Chiesa, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini in Daniele Rugani. Je bil pa v prvi postavi moštva iz Torina mož, za katerega so pred kratkim odšteli 80 milijonov evrov. Dušan Vlahović je po prihodu k stari dami zadel že na debiju proti Veroni, nato pa tri tekme zapored ne. Ker je Juventus zadnji dve proti Atalanti in Torinu tudi remiziral, za nameček pa prikazal še slabo igro, so se na srbskega napadalca že usule prve kritike. A te je nemudoma utišal. Na debiju v ligi prvakov je namreč zadel praktično s prvi dotikom žoge. V prvi minuti je Danilo podal dolgo žogo proti golu nasprotnika, kjer jo lepo sprejel Vlahović, nato pa iz obrata zadel levi spodnji kot gola vratarja Geronima Rullija. Za trenerja Juventusa Massimiliana Allegrija je bil to scenarij po želji, saj je znan po defenzivni taktiki. Pričakovano se je njegovo moštvo v nadaljevanju posvetilo branjenju vodstva, a ni manjkalo veliko, pa bi Giovani Lo Celso že v 13. minuti izenačil, a je zadel stičišče vratnice in prečke. Villarreal je nato zapretil še tri minute kasneje preko Arnauta Danjume, ki je streljal s peto, a je vratar Juventusa Wojciech Szczesny žogo instinktivno ukrotil, nato pa do konca polčasa večjih priložnost na eni in drugi strani več ni bilo.

V drugem večjih priložnosti ni bilo in kazalo je, da brezidejni Villarreal ne bo našel poti do nasprotnikovega gola. A nato je prišla 66. minuta. Raul Albiol je potrpežljivo držal žogo pred kazenskim prostorom Juventusa, nato pa s prefinjenim predložkom našel Danija Pareja, ki je vtekal. Adrien Rabiot je nanj povsem pozabil, Parejo pa se je znašel iz oči v oči s Szczesnyjem in ga kljub nepopolnem strelu ugnal ter tako postavil končni izid 1:1.

Na drugi tekmi večera je branilec naslova Chelsea opravil z Lillom, dosegel pa gol na polčas. V prvem je v 8. minuti kot izvajal Hakim Ziyech, ki je imenitno našel Kaia Havertza. Nemcu z glavo ni bilo težko premagati vratarja Lea Jardima. V drugem polčasu pa je v 63. minuti v protinapad odločno potegnil N'Golo Kante in v pravem trenutku na levo oddal žogo Christianu Pulišiću, ki je spremljal akcijo Francoza ter še v drugo matiral Jardima ter tako svojemu moštvu pred povratno tekmo priigral odlično izhodišče za napredovanje v četrtfinale.