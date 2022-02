Kaj Putinov odlok o priznanju Donecka in Luganska pomeni?

S tem aktom, torej ruskim priznanjem ukrajinskih donbaških republik Donecka in Luganska, je ruski predsednik Vladimir Putin prvič uradno priznal, da zanj področje Donbasa ni več ozemlje Ukrajine, ampak da po njegovem »pripada« Rusiji. To bi lahko odprlo pot ruski vojski, da poseže v vzhodni Ukrajini, pri čemer bi uporabila argument, da je bila tja »povabljena« zato, da zaščiti rusko ozemlje in prebivalstvo. Nato bi ruska vojska skupaj s separatisti verjetno poskušala pregnati ukrajinsko vojsko iz Donbasa, kar bi pomenilo odkrit vojaški spopad med državama, ki bi se lahko kmalu razširil tudi proti zahodu Ukrajine, to pa bi bila že mednarodna katastrofa največjih razsežnosti.