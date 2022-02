Verjamem, da je treba sprejeti odločitev, ki bi jo bilo treba sprejeti že zdavnaj, in nemudoma priznati neodvisnost in suverenost ljudskih republik Doneck in Lugansk, je dejal Putin, ki je z voditeljema obeh separatistični regij v Kremlju podpisal sporazuma o medsebojni pomoči.

Putin je v televizijskem nagovoru Ukrajino pozval, naj takoj konča sovražnosti v Donbasu, sicer bo vsa odgovornost za prelivanje krvi v celoti na njeni strani. »Pozivamo tiste, ki so prevzeli in še vedno držijo oblast v Kijevu, naj takoj končajo vojaške operacije,« je poudaril.

»V nasprotnem primeru bo vsa odgovornost za morebitno nadaljnje prelivanje krvi v celoti na ukrajinskem vladajočem režimu,« je poudaril.

Putin je priznal neodvisnost dveh regij kljub opozorilom Zahoda, da bi ta poteza lahko vodila v stroge sankcije.

Putin pred podpisom seznanil Macrona in Scholza Ruski predsednik je voditelja Francije in Nemčije seznanil z rezultati današnjega zasedanja ruskega varnostnega sveta, ki je bilo osredotočeno na aktualne razmere glede Donbasa v okviru resolucije spodnjega ruskega parlamenta o priznanju republik Donbasa. Scholz je Putina posvaril pred priznanjem regij, je po pogovorih povedal njegov tiskovni predstavnik, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To bi bilo namreč »v očitnem nasprotju« z dogovorma iz Minska iz leta 2015 o mirni rešitvi konflikta v vzhodni Ukrajini in bi predstavljalo enostransko kršitev teh sporazumov, je dejal Scholz v telefonskem pogovoru s Putinom.

EU napoveduje odločen odziv EU je ruskega predsednika Vladimirja Putina pred podpisom pozvala, naj spoštuje mednarodno pravo ter naj ne prizna neodvisnosti proruskih separatistov v samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk. Če bo to storil, se je EU pripravljena odzvati odločno in enotno, je danes v Bruslju izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Ta odločen in enoten odziv vključuje sankcije, ki jih je pripravila unija skupaj z ZDA in drugimi partnericami, oziroma vsaj del teh sankcij, je dejal Borrell. »Če bo priključitev, bodo sankcije. Če bo priznanje, bom dal sankcije na mizo in ministri bodo odločili,« je poudaril. Evropska unija je v odzivu na rusko priznanje separatističnih regij not napovedala enoten in odločen odziv. Izrekla je tudi solidarnost z Ukrajino. »Priznanje dveh separatističnih ozemelj v Ukrajini je očitna kršitev mednarodnega prava, ozemeljske celovitosti Ukrajine in minskih dogovorov. EU in njeni partnerji se bodo odzvali enotno, odločno in solidarnostno z Ukrajino,« sta objavila na Twitterju tako predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kot predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Bela hiša napoveduje takojšnje sankcije zaradi ruskega priznanja separatističnih republik »Takšno potezo smo pričakovali in smo pripravljeni na takojšen odgovor. Predsednik Biden bo kmalu izdal izvršni ukaz, s katerim bodo prepovedane nove investicije, trgovina in financiranje s strani ameriških oseb s tako imenovanima regijama DNR in LNR,« je sporočila Psakijeva in pri tem imela v mislih republiki Doneck in Lugansk. »Izvršni ukaz bo dal tudi pooblastila za sankcije proti osebam, ki delujejo na omenjenih območjih Ukrajine. State Department in ministrstvo za finance bosta kmalu sporočila podrobnosti. Kmalu bomo naznanili tudi dodatne ukrepe zaradi današnje grobe kršitve ruskih mednarodnih zavez. Ti ukrepi so ločeni in bodo dodatni hitrim in resnim gospodarskim ukrepom, ki smo jih začeli pripravljati z zavezniki in partnerji, če bo Rusija nadaljevala z invazijo Ukrajine«, je še sporočila Psakijeva. Dodala je, da se ZDA še naprej posvetujejo z zavezniki in partnerji, vključno z Ukrajino, o naslednjih korakih in o nadaljevanju ruskega zaostrovanja razmer na meji z Ukrajino. Predsednik Biden je danes že govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, kasneje danes pa ima napovedan telefonski pogovor s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzom.

Ukrajina zahteva takojšen sestanek VS ZN Ukrajina je danes zaradi grožnje ruske invazije zahtevala takojšen sklic seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Pri tem se oblasti v Kijevu sklicujejo na varnostna zagotovila, ki jih je Ukrajina prejela v zameno za odpoved jedrskemu orožju leta 1994, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Na pobudo predsednika (Volodimirja) Zelenskega sem od držav članic Varnostnega sveta ZN uradno zahteval, naj nemudoma opravijo posvetovanja v skladu s 6. členom budimpeškega memoranduma,« je tvitnil zunanji minister Dmitro Kuleba. Varnostni svet mora obravnavati »praktične korake za zagotavljanje varnosti Ukrajine, je zapisal. Sporazum, ki so ga leta 1994 v Budimpešti podpisale Rusija, ZDA in Velika Britanija, je Ukrajini v zameno za odpoved jedrskemu orožju zagotovil ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost. Ob razpadu Sovjetske zveze leta 1991 je Ukrajina podedovala tretji največji jedrski arzenal na svetu, navaja AFP.

Putin: Moratorij na ukrajinsko članstvo v Natu ne bi bil rešitev za krizo »To ni moratorij za nas, ampak bi bil to moratorij zanje,« je danes na zasedanju ruskega sveta za nacionalno varnost dejal Putin po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Poudaril je, da po mnenju Zahoda Ukrajina še ni pripravljena za članstvo v zavezništvu. »To ne bi bil znak popuščanja nam,« je glede moratorija še povedal ruski predsednik. Moratorij bi pomenil, da bi se Rusija in Nato zavezala, da bi ukrajinska prizadevanja za članstvo v zavezništvu preložili za več let ali nedoločeno časovno obdobje. Moskva želi preprečiti vstop svoje sosede v zavezništvo ter od Nata in ZDA zahteva pisna zagotovila, da se to ne bo zgodilo. Zahod to zavrača. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem tudi v luči grožnje ruske invazije na Ukrajino zahteva jasen časovni okvir pridružitve svoje države zvezi Nato.

Moskva: Ukrajinski izstrelek zadel prostore ruske FSB ob meji Topniški izstrelek, ki je priletel z ozemlja Ukrajine, je po navedbah Moskve danes zadel in uničil manjši objekt v ruski regiji Rostov ob rusko-ukrajinski meji, ki ga uporablja ruska obveščevalna služba FSB. Ukrajinska vojska je to že zanikala in označila kot lažno novico. Kot so za rusko tiskovno agencijo Tass potrdili pri FSB, je bil topniški izstrelek neidentificiranega tipa z ozemlja Ukrajine izstreljen danes ob 9.50 po lokalnem času ter je zadel in popolnoma uničil objekt ruskih mejnih patrulj v regiji Rostov, ki je od meje oddaljen približno 150 metrov. Ranjenih pri tem ni bilo. Pri FSB so objavili tudi krajši video posnetek, na katerem je videti manjše poslopje s porušeno streho in zidovi, iz ruševin katerega se še dviga ruska zastava. V Rusiji so sicer medtem odprli kazensko preiskavo zaradi ukrajinskih topniških granat, ki naj bi eksplodirale v regiji Rostov. Po navedbah ruskega preiskovalnega odbora imajo dokaze, da so neznane osebe v Ukrajini to soboto ob 5. uri zjutraj z raketometom na ozemlje Rusije izstrelile najmanj dva izstrelka, ki pa na srečo nista zadela naseljenih območij.