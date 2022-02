Ker je bila letošnja tekma vseh zvezd v ligi NBA v Clevelandu, se je spodobilo, da sta bila glavna junaka domačina. V Akronu v Ohiu rojena Steph Curry in LeBron James sta poskrbela, da so imeli gledalci kaj videti. Curry je zbral kar 50 točk, od tega je »potopil« rekordnih 16 trojk, LeBron James pa je zadel met, ki je odločil o zmagovalcu, sicer pa je pristal pri 24 točkah. Moštvo prvega zvezdnika LA Lakers je s 163:160 ugnalo moštvo Kevina Duranta, ki zaradi poškodbe ni nastopil. Pri zmagovalcih je slabih 25 minut na parketu preživel Luka Dončić, ki je na svoji tretji tekmi vseh zvezd še tretjič vknjižil osem točk.

James obožuje Dončića

Potem ko je Luka Dončić prvi dve tekmi vseh zvezd začel v prvi peterki, so ga to pot izbrali med rezerve. Čeprav je na parketu vidno užival, večjega učinka ni imel. »Nisem vedel, da sem na vseh treh dosedanjih nastopih na tekmah vseh zvezd vknjižil po osem točk. Želel sem doseči vsaj eno, da se vpišem med strelce. Drugo me ne zanima. No, zadovoljen sem tudi z zmago, saj sem tako ohranil stoodstotno uspešnost,« se je smejalo Luki Dončiću, ki je imel v Clevelandu posebno podporo, saj ga je spremljal oče Saša. »Mrzlo je zunaj, zato nisva počela ničesar posebnega. Šla sva na večerjo,« je pojasnil Ljubljančan, ki bo 28. februarja dopolnil 23 let. Zdaj ga čaka nekaj dni počitka, ki jih bo dobro izkoristil. »Odhajam na krajši oddih. Kam? Odhajam… v Slovenijo. Tako da me najdete tam, če me boste iskali,« predstavnikom sedme sile lokacije za kratek dopust ni želela izdati navihana Dallasova številka 77.

Poseben trenutek je Dončić doživel ob polčasu tekme vseh zvezd. Mimo njega je namreč takrat prikorakal najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan, ki je slovenskega košarkarja nagajivo objel, nato pa mu stisnil roko, ga pogledal globoko v oči in mu namenil nekaj besed. Čast, ki jo doživijo redki izbranci. »Izjemen trenutek. Ostal sem brez besed. Michael Jordan ve, kdo sem, in pozna moje ime. Izjemno,« je srečanje z »njegovo zračnostjo« pokomentiral Dončić, ki je sicer eden glavnih obrazov znamke Jordan, tako da je nekdanjega igralca Chicaga in Washingtona v preteklosti že videl in spoznal. Ko so novinarji slovenskega košarkarja vprašali še, koga od številnih znanih obrazov se je najbolj razveselil, je izpostavil ameriškega raperja Ludacrisa.

Poleg Jordanovih besed je Dončić v Clevelandu prejel pohvale še enega od največjih košarkarjev vseh časov. LeBron James, ki je nekdanjega košarkarja Olimpije in Reala Madrid vsakokrat izbral v svoje moštvo na tekmi vseh zvezd, je razkril, da z Dončićem na košarko gledata z istimi očmi. »Spominja me name. Oba pobirava skoke, zelo rada v igro vključujeva soigralce, če naju ne boste spoštovali, pa vam bova natresla 40 točk. Prav vse na njem obožujem.«