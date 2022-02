Luka Mesec: V Levici gledamo nazaj, da bi razumeli, ne da bi bili nostalgični

Koordinator Levice Luka Mesec zagovarja socializem treh barv: v rdeči, zeleni in vijolični izvedbi. To je politična filozofija in politična praksa izgradnje nove kolektivnosti kot protipola individualizmu kapitalizma. Predvsem pa mu je, pravi, po osmih letih od vstopa v politiko jasno, zakaj se je ideja socializma znašla v težavah. Izzivi, s katerimi se želijo spoprijeti, so: kriza kapitalizma, kriza demokracije in podnebna kriza.