Marketing vojne: Če ni res, je lepo povedano

Zavezništvo Zahoda z Ukrajino je začelo dajati prve konkretne rezultate. V Kijevu predsednik države zahodne zaveznike prosi, naj nehajo tako na glas napovedovati skorajšnji ruski napad in umikati veleposlaništva, ker ukrajinsko gospodarstvo zaradi tega vsak mesec izgubi dve milijardi evrov. Na pleča predsednika Volodimirja Zelenskega je padlo breme ukrotitve digitalne histerije, ki je zajela zahodno poloblo. Na plečih ima že preveč drugega. Ob vseh napovedih hibridne vojne in računalniških potegavščin ima opraviti z analognim problemom. Rusija na meje njegove države ne kopiči računalnikov in strežnikov, ampak vojaško železje. Nevarnost ni v telekomunikacijskih oblakih, ampak na zemlji, kjer je težko komunicirati tudi po telefonu.