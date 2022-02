Bila je sezona 2012/13, ko sta se v finalu pokalnega tekmovanja nazadnje pomerila Helios in Olimpija. Takrat so bili uspešnejši Ljubljančani, ki so nato v finalu do včeraj zaigrali še trikrat, Domžalčani pa ne več. Po zmagi proti Rogaški v polfinalu bodo omenjeno sušo prekinili po devetih letih, proti zmajem, ki so bili boljši od Krke, pa bodo izraziti »avtsajderji«.

Proti pričakovanjem so uvodni polfinalni obračun med Heliosom in Rogaško bolje začeli Slatinčani, ki so bili večino prvega polčasa v vodstvu. Potem ko so odločno prevzeli vlogo favorita, se je zdelo, da jim je ravno to predstavljalo prevelik pritisk, saj je bila igra Domžalčanov nepovezana in s številnimi napakami. V tretji četrtini so igralci trenerja Dejana Jakare le prevzeli pobudo, a trdo prigarano vodstvo zapravili ob koncu omenjenega obdobja, ko sta zaporedni trojki zadela Domen Bratož in Daishon Smith. V izenačeni končnici je ključno trojko pod osebno napako zadel Heliosov Blaž Mahkovic, ki do tedaj ni imel svojega večera in je zgrešil vseh pet poskusov izza črte 6,75 metra. »Šlo je za zelo trdo in moško tekmo. Nikakor se nam ni uspelo oddaljiti od nasprotnika, saj smo delali preveč napak. Zaradi tega se je tekmec tudi vrnil v igro za zmago, na koncu pa smo tudi z nekaj športne sreče prišli do zmage. Finala se zelo veselimo, vanj pa se podajamo z mislijo o presenečenju,« je povedal prvi junak Heliosa Leon Šantelj, ki je 27 točkam dodal še deset skokov.

Olimpija je v drugi polfinalni obračun krenila silovito. Ljubljančani so bili očitno odločeni, da to pot ne dovolijo tesne končnice, zato so se od samega začetka razleteli po parketu dvorane na Kodeljevem. Veliko težav so Novomeščanom, ki so bili brez poškodovanih Adonisa Thomasa in Jana Kosija, povzročali s hitro igro in tudi agresivno obrambo. Prednost je tako kmalu narasla nad deset točk in se nekajkrat nevarno približala dvajsetim, a je dolenjsko moštvo v igri za morebiten preobrat držal odličen met za tri točke. Iz 16 poskusov so bili natančni kar devetkrat. Na začetku drugega polčasa so se igralci trenerja Daliborja Damjanovića skoraj spustili pod minus deset, nato pa je Olimpija znova prestavila v višjo prestavo, prebila tudi prednost 20 točk in tekmo mirno pripeljala do za njih uspešnega zaključka. »Na začetku smo bili osredotočeni in odigrali obrambo tako, kot jo moramo vedno. Krka je bila oslabljena, a mi smo svoje naredili. Zdaj nas čaka Helios, ki je kakovostna ekipa, zato se bomo na njih dobro pripravili,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Pokal, polfinale: Helios – Rogaška 79:76 (17:20, 38:41, 60:57, Šantelj 27, Ferme, Mahkovic in Ervin po 11; Vujačić 19, Bratož 15, Primorac 14, Smith 10), Olimpija – Krka 93:75 (29:17, 57:42, 78:61, Dragić 18, Murić 17, Blažič 13, Auguste 11; Stipčević 15, M. Lapornik 13, L. Lapornik 12, Macura in Stergar po 10), finale, danes ob 20.30: Helios – Olimpija.