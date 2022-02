Naredimo državo bolj prijazno ljudem

Slovenija je zelo lepa država, kvaliteta bivanja je med najvišjimi. Ni pa slovenska država prav zelo administrativno prijazna do ljudi. Ni prav prijazna, če hočete opraviti kakšne administrativne postopke. Ni prijazna do investitorjev, ki želijo kaj zgraditi. Ni prijazna, ko se morate kot podjetje ukvarjati z administriranjem glede plačevanja davkov in prispevkov ali pridobivanjem različnih soglasij in dovoljenj. Jo lahko, prosim, naredimo bolj prijazno?