Zmagovalec 72. berlinskega filmskega festivala, film Alcarràs v režiji Carle Simón, predstavi katalonsko družino pridelovalcev breskev, ki jo ogroža načrt o postavitvi megalomanske sončne elektrarne na mestu njihovega nasada. Španska režiserka je na Berlinalu že slavila v sekciji Generation Kplus, namenjeni mladim občinstvom, s filmom Poletje 1993 (Estiu 1993, 2017), ki na podoben način kot Alcarràs subtilno prepleta politično noto z družinsko dramo. Žirija, ki ji je letos predsedoval ameriško-indijski režiser M. Night Shyamalan, je v utemeljitvi izpostavila še pristno igro celotne zasedbe, ki je sposobna prikazati tako nežnost kot komičnost njihovega boja.

Za najboljšo režijo je bila nagrajena francoska režiserka Claire Denis , ki se je predstavila s filmom o razkrajajoči se ljubezni Dve strani rezila (Avec amour et acharnement), v katerem ponovno sodeluje z igralko Juliette Binoche , srebrnega medveda pa je prejel ljubljenec evropskih festivalov, južnokorejski režiser Sang Soo Hong za Pisateljičin film. Tudi letos je bila nagrada za igro podeljena neodvisno od oznake spola – za glavno vlogo jo je prejela nemška igralka Meltem Kaptan za film Rabiye Kurnaz proti Georgeu W. Bushu (režija Andreas Dresen), za najboljšo stransko vlogo pa indonezijska igralka Laura Basuki za film Nana (Before, Now & Then, režija Kamila Andini). Z zlatim medvedom za življenjsko delo je bila ovenčana francoska igralka Isabelle Huppert .

Izstrelitev v filmsko vesolje

Posebno mesto so med 11. in 14. februarjem zavzele vzhajajoče zvezde (Shooting Stars), program, ki že 25 let predstavlja najbolj obetavne evropske igralke in igralce, ki jih nominirajo članice organizacije European Film Promotion (EFP). Med 37 nominiranci mednarodna strokovna žirija izbere deseterico, ki ji poskuša z nagrado pomagati pri vstopu na mednarodni filmski trg. V okviru programa na festivalu organizirajo novinarske konference, intervjuje, srečanja z vodji igralskih zasedb in producenti. Na tak način je priložnost dobilo že več kot 300 igralk in igralcev, nekaj pa se jih je še posebej uspešno izstrelilo v filmsko vesolje, kot na primer Carey Mulligan, Alicia Vikander, Michaela Coel ali Riz Ahmed. Naboru se je letos pridružil tudi slovenski igralec Timon Šturbej, sicer član ansambla SNG Drama Ljubljana.

Šturbej je svojo »veličino in pristno umetniško prezenco, ki je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte vanj, kjer koli se pojavi«, kot je v utemeljitvi navedla žirija, zagotovo izkazal v filmu Posledice (Darko Štante, 2018), kjer je nastopil v vlogi Želeta, vodje tolpe v prevzgojnem domu, za katero je prejel vesno za najboljšo moško stransko vlogo. Žirija je izpostavila še širok igralčev razpon, ki ga bomo kmalu lahko opazovali v dveh celovečercih, prvencu Dominika Menceja Jezdeca in filmu Zbudi me režiserja Marka Šantića, ter v televizijski seriji Inhumanum: Umori na Slovenskem v režiji Igorja Zupeta.