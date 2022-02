Tomaž Mastnak: Kovidni režim in “zelena prihodnost”

Strankarski programi in volilne obljube so polni zelenega gospodarstva in še bolj zelene prihodnosti. Nobena od etabliranih strank pa se ne zavzema za odpravo kovidnega režima – sistema ukrepov za upravljanje epidemije covida-19, ki nas kot posameznike in družbo dušijo že dve leti. (Na pobudo Glasu ljudstva bi nekatere kvečjemu analizirale PKP-je in odpravile člene, »ki niso povezani z reševanjem epidemije«.) To je velik problem. Epidemija, kakor je definirana, in reševanje podnebne krize, kakor je dizajnirano, sta tesno povezana. Od tega, kako se bo iztekel kovidni režim, je odvisno, kakšna bo »zelena prihodnost«. Razmerje kakšne stranke do kovidnega režima pove, za kaj si prizadeva, ko govori o prehodu v zeleno gospodarstvo in prihodnost.