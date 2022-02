Prisrčne, priročne in še dobre prigrizke potrebujemo prav vsi. Da ne bi ves čas posegali le po sladkih prigrizkih, so te polentne palčke čudovita izbira. Pripravite jih za večerjo, jih pomakajte humus, poleg pa si narežite še kumare, korenje, češnjeve paradižnike in uživajte v različnih okusih in teksturah. Pa še dobro se boste najedli! Pripravite jih kar vnaprej in potem pred večerjo pogrejte ali pa jih pojejte kar sobne temperature.

Polentne palčke lahko postrežete za večerjo, malico, za prigrizek, odlično pa se obnesejo tudi kot del sirne (in tudi mesne) plošče.

Ker ima polenta že sama odličen okus, ji lahko dodate tudi le malo soli, obogatite pa jo lahko še z:

• svežimi dišavnicami– peteršilj, meta, drobnjak, bazilika …

• nekaj maščobe – olivno olje, ghee ali maslo, nariban parmezan

• dodatnimi začimbami – lahko tudi le sol in poper ali pa mešanico različnih začimb

Ker je polenta velikokrat neupravičeno spregledana (ali celo zaničevana!) sestavina, jo poskusite v teh res dobrih receptih, ker je ob pravilni pripravi čudovita:

Mascarpone polenta s pečenimi gobicami in jajcem.

Polenta s paradižnikovo omako in ocvrtimi jajčevci.

Kremna lečina omaka s polento.

Pečena polenta z gobami in špinačo.

Priprava polentih palčk je res enostavna. Ker jih lahko pripravite tudi vnaprej, vas lahko počakajo v hladilniku tudi več dni – in zdravo prigrizkovanje je pripravljeno!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!