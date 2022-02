Pred stadionom Palmeirasa se je zbralo okoli tisoč privržencev, po koncu tekme pa je med razočarano množico - njihova ekipa je v podaljšku izgubila z 1:2, potem ko je gol prejela v 117. minuti - pa je prišlo do spopada, ki se je tragično končal za enega privrženca brazilskega moštva.

Lokalni mediji poročajo, da je po koncu tekme prišlo do množični pretepov, v enem od njih pa je po strelu v prsi življenje izgubil 35-letnik. V polurnem popolnem kaosu in množičnem pretepu ter metanju kamenja v množico - v njej so bile tudi družine z otroci - je posredovala policija in vročekrvneže razgnala s solzivcem.