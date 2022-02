Isti vir navaja, da bo bržkone prišlo do odkupa Dragićeve pogodbe, za njegove usluge naj bi se najbolj resno zanimali pri Dallasu, Milwaukeeju, Chicagu in Los Angeles Clippers.

V NBA se bo prestopni rok končal drevi ob 21. uri. ESPN in The Athletic sta zapisala, da bo James Harden v prihodnje igral pri Philadelphii. V nasprotno smer naj bi se odpravil Avstralec Ben Simmons, v kadrovsko menjavo pa na bi bila vključena še dva igralca Philadelphie - Seth Curry in Andre Drummond.