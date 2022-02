Je korekcija že končana ali sledi še en prodajni val?

Potem ko smo januarja doživeli dolgo pričakovano korekcijo, kar pomeni, da so najpomembnejši borzni indeksi od vrha izgubili več kot deset odstotkov (najpomembnejši indeks S & P 500 je od vrha izgubil 12,37 odstotka), so se indeksi v zadnjih dveh tednih stabilizirali. Finančni trgi se počasi privajajo na višje obrestne mere, ki so posledica inflacije in sprememb v denarnih politikah centralnih bank. V ZDA trgi tako za letos računajo na pet do šest dvigov obrestne mere, nekateri analitiki pričakujejo celo sedem dvigov. Tudi za Evropo trgi pričakujejo najmanj dva dviga. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se medtem počasi približujejo meji dveh odstotkov, donosnost 10-letne nemške državne obveznice pa je po dolgem času spet pozitivna. Letos je zelo opazna tudi rast cene nafte. Vrednost nafte brent je tako prebila mejo 90 dolarjev za sod. Skupina Opec+ za zdaj ni dosegla dogovora o zvišanju proizvodnje, s čimer bi se odzvala na povečano povpraševanje zaradi okrevanja po epidemiji. Od važnejših ekonomskih podatkov so prejšnji petek pozitivno presenetili podatki z ameriškega trga dela. Januarja so ustvarili 467.000 delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa se je s 3,9 odstotka dvignila na 4 odstotke.