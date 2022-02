Ajda Gostič, 4. letnik: Ob izbiranju srednje šole še nisem imela začrtane poklicne smeri, zato sem izbirala med gimnazijami. Odločala sem se med gimnazijami, ki so ponujale italijanščino kot drugi tuji jezik. Za Gimnazijo Antona Aškerca sem se dokončno odločila po informativnih dnevih. Name je po dveh dneh obiskovanja različnih šol s svojo predstavitvijo naredila najmočnejši vtis. V primerjavi z drugo šolo, ki sem jo obiskala še isti dan, se mi je ta zdela sprejemljiva, odprta in tako kot barva našega logotipa svetla.

Januš Marinček, 3. letnik: Gimnazija Antona Aškerca ni bila moja prva izbira pri vpisu v srednjo šolo, a bi, če bi izbiral še enkrat, izbral enako, saj je pouk razgiban in zanimiv. Najpomembneje mi je, da profesorji pomagajo pri uri in v obliki konzultacij ter da se da z njimi vse dogovoriti. Na šoli poteka tudi program Erasmus, ki spodbuja sodelovanje med šolami v Evropski uniji in dijakom omogoča potovanja. Šola ima tudi odlično lokacijo v središču Ljubljane, zato ni nič daleč. Vpis na GAA bi priporočal vsem, ki si želijo po dokončani srednji šoli na splošno maturo in si želijo svoja srednješolska leta preživeti v prijaznem in prijetnem okolju.

Jernej Kovačič, 3. letnik: Od nekdaj si želim študirati zgodovino, zato sem se odločil za šolanje na Gimnaziji Antona Aškerca, ki me bo do tega pripeljala. Kar sem si želel, sem dobil. Svoje odločitve nisem obžaloval. Na naši gimnaziji so dobri profesorji, ki so razumevajoči in vedno iščejo kompromis med dijakovimi ter svojimi željami, in to je tisto, kar je pomembno, saj so profesorji tisti, ki delajo to šolo dobro.