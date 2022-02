Na Gimnaziji Antona Aškerca prav zaradi majhnosti dijakom v enoizmenskem pouku organizacijsko lažje ponujamo svetovanje, strokovno pomoč in sodelovanje v različnih projektih, tudi mednarodnih, in vrsti šolskih ter zunajšolskih dejavnosti.

Spoznavni dnevi v sproščenem vzdušju Za lažji začetek šolanja in vključevanje v nov izobraževalni proces (seveda v času normalnega poteka šolanja) za dijake 1. letnika na Gimnaziji Antona Aškerca organiziramo spoznavne dneve (vikende), kjer se dijaki v sproščenem vzdušju v naravi in skozi šport spoznavajo med seboj in z razrednikom.

Aškerčevi asi Pod vodstvom mentorjev dijaki vsako leto izdajo šolsko glasilo z naslovom Aškerčevi asi, kjer objavimo literarno in nasploh umetniško ustvarjanje dijakinj in dijakov, različne reportaže, povezane z njihovimi šolskimi in mednarodnimi projekti, predstavitve spoznavnih in raziskovalnih taborov, potopise z ekskurzij in še bi lahko naštevali.

Mnogo ekskurzij, potovanj in taborov Gimnazija Antona Aškerca (GAA) je ena tistih srednjih šol, kjer še vedno vztrajamo pri pripravi in izvedbi ekskurzij v različne države, nadomestne ekskurzije pa organiziramo po zamejstvu in seveda po vsej Sloveniji. V preteklih letih so lahko »Aškerčevi asi« potovali v Francijo, Nemčijo, Avstrijo, pretaknili Italijo vse od Benetk, Toskane, Rima pa do Neaplja in bili pred davnimi časi celo v New Yorku. Še danes v sklopu tako imenovanih obveznih izbirnih vsebin (OIV) v 2. in 3. letniku ponujamo (razen seveda v času covida) tridnevno ekskurzijo v Firence in dvodnevno na Dunaj. V četrtem letniku pa se lahko dijaki celotnega zaključnega letnika udeležijo tridnevne ekskurzije, ki povezuje tri izbirne predmete z internim delom mature (zgodovina, geografija in biologija), in sicer v Posočje, s poudarkom na zgodovini prve svetovne vojne oziroma soški fronti, z raziskovanjem flore in favne v reki Tolminki in zgornjem Posočju ter ugotavljanjem vremenskih in drugih pojavov alpskega sveta. V poznopomladnih mesecih organiziramo tabore za nadarjene dijake, ki ravno tako s povezovanjem različnih predmetov omogočajo drugačne učne vsebine, kot je na primer raziskovanje čistosti našega morja in raznolikosti rastlinskega sveta na Obali, sedimentnih značilnosti slovenske obale, solinarstva, zgodovine primorskih mest, vse v povezavi s športnimi aktivnostmi, kot sta kolesarjenje po Porečanki in jadranje po Piranskem zalivu. Da so dijaki kljub splošni usmeritvi povezani s športom, kaže tudi tesna povezanost s 7. gimnazijo v Sarajevu, kamor so jih vrsto let vabili na tako imenovano športno revijo skupaj z dijaki iz republik nekdanje skupne države. Kot edini tujci so sodelovali pri njihovem projektu Državljan.

Mednarodno sodelovanje in knjiga stripov Gimnazijci GAA so bili povabljeni tudi k sodelovanju na mednarodnem srečanju dijakov EU na otoku Lampedusa ravno po koncu begunske krize leta 2015 s predstavitvijo raziskovalne naloge o begunskih migracijah v Sloveniji. Predstavili so soočanje naše majhne države z največjo intenziteto te krize, povezane s prehodom stotisočev prišlekov. Tako so dijaki GAA skupaj z mentorji sodelovali in še sodelujejo v okviru mnogih evropskih Erasmusovih projektov, od katerih je morda treba omeniti projekt Strip to Identity, kjer so z drugimi dijaki iz EU sestavljali knjigo stripov, prek katere so se njihovi evropski vrstniki, njihovi starši, prijatelji in učitelji seznanjali s slovensko literarno umetnostjo. V tem šolskem letu pa smo minuli mesec zaključili mednarodni projekt Living in an Inclusive and Fair Europe (LIFE) skupaj s Francozi, Hrvati, Romuni in Poljaki v Franciji. Projekt LIFE naj bi zagotovil ljudem iz različnih družbenih okolij (držav, regij, krajev) možnosti za delo in izobraževanje pod enakimi pogoji. Sodelovanje v okviru evropskega projekta Erasmus+ KA2 se nadaljuje še na področju kemije in CHEMDM – Chemical Dancing Models, kjer naj bi s pomočjo nekakšnega novega učnega modela z risanjem struktur in z uporabo aplikacije prišli do boljšega razumevanja zgradbe nekaterih snovi. Povezani smo še z 2. gimnazijo iz Varaždina in z v mestu delujočim slovenskim društvom Nagelj. Prav na 2. gimnaziji Varaždin se velik del dijakov fakultativno uči slovenski jezik, zaradi česar so druženja s hrvaškimi prijatelji še kako dobrodošla, predvsem pa je pomembno sodelovanje z vrstniki v skupnih projektih in na ekskurzijah.

Valilnica ŠILA Na Gimnaziji Antona Aškerca je v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja na pobudo tedanje profesorice in nekdanje članice gledališča Ane Monro Mojce Dimec nastala prva dijaška valilnica ŠILA – improvizacijsko gledališče, ki je kasneje spodbudilo nastanek improlige ŠILA v Ljubljani in tudi širše po Sloveniji ter skupnega gledališča ŠILA, ki je dijakom uprizarjalo literarna dela za esej na maturi. Prav iz tega šolskega improgledališča je izšla vrsta današnjih gledaliških igralcev, kot so na primer brata Vid in Domen Valič, Rok Kunaver, Ajda Toman, Liza Marijina… Še vedno pa je del dijakov na gimnaziji tesano povezan z gledališkim ustvarjanjem, ki se je sčasoma iz ŠILA preoblikovalo v tujejezično gledališče, v katerem dijaki svojim vrstnikom predstavljajo dramska besedila in ustvarjajo celo avtorske muzikale v tistih tujih jezikih, ki so na izbiro na šoli kot drugi tuji jezik. Zadnjo takšno šolsko produkcijo so izvedli še pred koronakrizo, in sicer maja 2019 predstavo Vaje v slogu Raymonda Queneauja v Kulturnici v Židovski ulici.

Interdisciplinarni sklop V okviru športno-naravoslovnega interdisciplinarnega sklopa (ITS) in v okviru predstavitve širših učnih vsebin, kot so predvidene le pri pouku in z medpredmetnim povezovanjem predmetov biologija, kemija in športna vzgoja, organiziramo tridnevni tabor na temo Narava in gibanje v sinergiji. V sklopu družboslovnega dela ITS, kjer se prepletajo predmeti likovna umetnost, zgodovina ter nemški in italijanski jezik, se ukvarjamo s preteklostjo prestolnice od rimske Emone pa do popotresne Ljubljane ob prelomu 19. in 20. stoletja ter se lotevamo celo kuhanja po starodavnih antičnih receptih. Vsebine v sklopu ITS smo letos razširili še na področje astronomije: dijakom 2. letnika ravno tako ponujamo razširjene vsebine, povezane s predmeti, kot so fizika, geografija in slovenski jezik. Načrtovano je opazovanje Sonca, Lune in zvezd z uporabo zvezdne karte in nekaterih metod orientacije na nebu.

Mednarodni projekt Erasmus+ Večina učiteljskega zbora Gimnazije Antona Aškerca je v času epidemije pouk na daljavo izvajala s pomočjo ene od digitalnih aplikacij prek spleta. Učitelji smo si v tem stresnem in za nas povsem novem učnem okolju nabrali vrsto izkušenj, zato smo bili povabljeni k sodelovanju (skupaj s preostalimi enotami na ŠC Ljubljana) v še enem mednarodnem projektu v okviru Erasmus+, imenovanem Kombinirano učenje v času pandemije, katerega nosilka je škofijska šola Bennett Memorial Diocesan School iz Velike Britanije.

Informativni dnevi prek zooma Petek, 11. 2. 2022: ob 9. uri, ob 10.30 in ob 15. uri Sobota, 12. 2. 2022: ob 9. uri in ob 10.30