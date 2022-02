Pravna mreža, ki praznuje prvo leto obstoja, je bila doslej uspešna tudi v 36 zahtevah za sodno varstvo. Od ustanovitve so na informacijsko pooblaščenko naslovili 16 prijav, opravili 21 opazovanj protestov, podali pripombe k štirim zakonom, uspeli s pobudo na ustavnem sodišču, vložili kazensko ovadbo zoper direktorja Ukoma Uroša Urbanijo in na različne institucije naslovili sedem pozivov, so zapisali.

Na svojem spletnem mestu v Pravni mreži pripravljajo tudi odgovore na pogosta vprašanja. S tem želijo razširiti pravno znanje ter posameznicam in posameznikom predstaviti ustrezno ravnanje v primerih, ko bi jim bile morebiti lahko kršene ustavno zagotovljene pravice. Svoje delovanje pa v mreži nameravajo še okrepiti in se tudi v prihodnje posvečati varovanju demokratične, odprte, svobodne in solidarne družbe, so navedli.