Po izjemno pomembnih uspehih proti Bursasporju in Igokei, s katerima so košarkarji Cedevite Olimpije potrdili vzpon napadalne forme, čaka moštvo trenerja Jurice Golemca zahteven preizkus, ki bo razkril, ali so Ljubljančani resnično dvignili raven igre in lahko v nadaljevanje sezone zrejo bolj optimistično. V 13. krogu evropskega pokala namreč gostujejo pri Ulmu slovenskega trenerja Jake Lakoviča, ki je v letošnji sezoni v izjemni formi, saj v nemškem prvenstvu zaseda visoko drugo mesto, v evropskem pokalu pa ima na računu že skalpa Virtusa in Budućnosti.

Ko sta se Cedevita Olimpija in Ulm nazadnje pomerila v Stožicah, je zmagovalca odločil šele tretji podaljšek. Poraz proti nemškemu moštvu je zmaje pahnil v hudo krizo, a so od tedaj močno prevetrili moštvo, dodelan mozaik pa počasi kaže pričakovane rezultate. A pod vodstvom Lakoviča se razvija tudi Ulm, zato gre pričakovati dobro košarkarsko predstavo. Trener Olimpije Jurica Golemac si želi, da bi njegovo moštvo še naprej igralo hitro košarko, saj meni, da imajo za to prave posameznike. »Jaka Blažič in Zoran Dragić sta ena najboljših košarkarjev v Evropi v hitri tranzicijski igri. To poskušamo čim bolj vcepiti v glavo tudi Yogiju Ferrellu. Tu sta še Edo Murić in Zach Auguste, pohvaliti pa moram tudi Alena Omića, ki je v tem pogledu močno napredoval.«

Pri Ulmu je v letošnji sezoni najnevarnejša ameriška trojica Semaj Christon, Jaron Blossomgame in Sindarius Thornwell ter brazilski center Cristiano Felicio. Tekma bo imela poseben pomen za Zorana Dragića, ki se je pri Lakoviču in Ulmu vračal po drugi poškodbi kolenskih vezi. »Čaka nas izredno disciplinirana ekipa, ki ima štiri izjemne tujce. Vsi so bili na vratih ali igrali v ligi NBA. V letošnji sezoni ima Ulm odlične rezultate. Hitra igra in trda obramba nas edini lahko pripeljeta do uspeha,« napoveduje Golemac. Tudi kapetan ekipe Jaka Blažič pričakuje neizprosen boj. »Ulm je eno največjih presenečenj letošnje sezone evropskega pokala. Med drugim so porazili Virtus in Budućnost, kar pove vse o njihovi kakovosti. Ne glede na to gremo na gostovanje z miselnostjo, da moramo tekmo dobiti.«