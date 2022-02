Štajerska avtocesta v smeri Maribora je bila včeraj kar dvakrat zaprta. Dopoldan je v predoru Trojane verižno trčilo pet avtov, a je v nesreči nastala le materialna škoda. Cesta je bila zaprta kaki dve uri.

Zvečer pa je počilo v predoru Podmilj na odseku med Blagovico in Trojanami. Na Policijski upravi Ljubljana so povedali, da je nesrečo povzročil voznik, ki ni ustavljal na znake policistov, in da huje poškodovanih ni. Zaradi reševanja ujetih vozil pa je bil nekaj časa zaprt tudi predor Trojane proti Ljubljani.