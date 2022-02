Nadal je dobil 2.875.000 avstralskih dolarjev, kar je nekaj več kot 2,5 milijona evrov, Medvedev je dobil okoli 1.413.000 evrov. Enako so seveda dobile igralke, pri ženskih in moških parih je bila nagrada za zmagovalca okoli 600.000 evrov, v mešanih parih pa 170.000 evrov. Na prvi pogled številke niso tako visoke kot pri nogometu ali ameriških profesionalnih športih, a nagrade s turnirjev so le del denarja, ki ga zaslužijo teniški profesionalci. Veliko več ga dobijo od pokroviteljev. Po zadnjih podatkih naj bi bil Đoković skupaj težak nekaj več, Nadal pa nekaj manj kot 200 milijonov dolarjev. Poglejmo, kako so s turnirji služili lansko leto. V dolarjih.

Novak Đoković (Srbija), 9.069.225 Srbski zvezdnik (Beograd, 1987) je lani februarja zmagal na Australian Open 2021. Zlahka je premagal Daniila Medvedeva, s čimer je zaslužil nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Aprila je igral na odprtem prvenstvu Srbije, prišel je v polfinale in zaslužil 34.710 evrov. V finalu Rima ga je premagal Nadal, a je vseeno zaslužil 145.000 evrov. Le nekaj tisoč evrov je dobil za zmago na odprtem prvenstvu Beograda, a se je očitno bolj pripravljal na odprto prvenstvo Francije maja in junija, kjer je z zmago pobral 1.400.000 evrov. Bolj za šalo kot zares je odigral turnir na Majorki, a samo v dvojicah, in prišel do finala (30.000 evrov). Junija in julija je dobil še tretji grand slam leta, v Wimbledonu, premagal je Berrettinija in pobral nekaj več kot dva milijona evrov. Julija je bil na olimpijadi v Tokiu v polfinalu, a to seveda ne prinese denarja, avgusta pa je doživel najhujši poraz na odprtem prvenstvu ZDA. Premagal ga je Medvedev. Đoković je zaslužil 1,25 milijona dolarjev, pol manj od Rusa. V začetku novembra je dobil masters v Parizu in s tem 336.000 evrov. Tudi na finalu ATP v Torinu je zaslužil kakšnih 500.000 evrov, čeprav je prišel le do polfinala.

Daniil Medvedev (Rusija), 7.466.284 Medvedev je lani zablestel, ko je Đokoviću odnesel grand slam v ZDA, kjer je z zmago zaslužil 2,5 milijona dolarjev. V Avstraliji je za finale dobil 1.346.400 evrov. Zmagal je na turnirju v Marseillu, se v Miamiju uvrstil v četrtfinale in za četrtfinale v Parizu zaslužil četrt milijona evrov. Dobil je tudi turnir na Majorki, in sicer za 70.000 evrov, odprto prvenstvo Kanade (370.000 dolarjev), s polfinalom Cincinnatija je zaslužil 200.000 dolarjev. S finalom mastersa v Parizu je postal bogatejši za 187.000 evrov, s finalom ATP v Torinu pa za pol milijona dolarjev.

Alexander Zverev (Nemčija), 6.361.173 Najboljši Nemec je bil na Australian Open 2021 v četrtfinalu in je zaslužil 470.000 evrov. Marca je dobil Acapulco, bil je med štirimi najboljšimi v Münchnu in zmagal v Madridu (315.000 evrov). Polfinale odprtega prvenstva Francije mu je prinesel 375.000 evrov. Zmagal je v olimpijskem finalu v Tokiu, kar seveda ne prinese denarja, je pa za zmago v Cincinnatiju dobil 654.000 dolarjev in prišel v polfinale US Open (675.000 dolarjev). Zverev je zmagal tudi na Dunaju (220.000 evrov) in konec leta prišel v polfinale mastersa v Parizu ter dobil finale ATP v Torinu (milijon dolarjev).

Stefanos Cicipas (Grčija), 3.503.608 Mlad grški športnik (1998) je veliko zaslužil s polfinalom avstralskega prvenstva 2021 (763.000 evrov). Dobil je tudi masters v Monaku in s tem zaslužil še 250.000 evrov. Dober denar je dobil tudi kot finalist grand slama v Parizu, kjer je izgubil proti Đokoviću (750.000 evrov). Cicipas je veliko igral na manjših turnirjih, a ga od večjih zaslužkov ločijo slabe igre v Wimbledonu in na US Open, pa tudi na zaključnih turnirjih v Torinu in Parizu, saj so na teh turnirjih seveda nagrade najvišje.

Andrej Rublev (Rusija), 3.131.467 Še en ruski igralec, ki zadnja leta poskuša prekiniti dolgoletno prevlado tria Đoković, Federer, Nadal. V Avstraliji je prišel med osem najboljših (470.000 evrov), kar je njegov največji finančni uspeh. Dobil je turnir v Rotterdamu (90.000 evrov), prišel je v finale Monaka, Halleja in Cincinnatija (354.000 dolarjev). Rublev je nastopil tudi na nekaj manjših turnirjih, sicer pa rad odigra kako partijo tudi v dvojicah, kjer je zaslužil nekaj sto tisoč evrov in dobil zlato na olimpijadi v Tokiu, skupaj z Anastazijo Pavljučenkovo.

Matteo Berrettini (Italija), 3.201.126 Najboljši italijanski teniški igralec je pravzaprav specialist za hitre terene in velike turnirje. Lani je prišel med osem najboljših na odprtem prvenstvu Francije (250.000 evrov), dobil je turnir v Queensu (113.000 evrov), v finalu Wimbledona ga je premagal Đoković, a je Berrettiniju ostalo velikih 900.000 funtov. Na odprtem prvenstvu ZDA je prišel med osem najboljših in pobral dodatnih 425.000 dolarjev. Bolj ali manj uspešno je igral na nekaterih manjših turnirjih, a ob koncu leta ni več tako blestel kot poleti.

Cameron Norrie, (Velika Britanija), 2.518.782 Morda so si tenis res izmislili na Otoku, a v zadnjih letih velikih igralcev nimajo. Počasi se sicer vrača Andy Murray, a boljši je bil lani Cameron Norrie (1995), ki je dolarje nabiral na manjših turnirjih. Recimo v polfinalu Delray Beacha ali četrtfinalu Acapulca ter Barcelone. Izgubil je v finalu Lyona in Queensa (84.000 evrov) ter dobil Los Cabos (60.000 evrov). Podobno velja za finale v San Diegu, a je majhne vsote povečal z zmago v Indian Wellsu, ki mu je prinesla kar 1.200.000 dolarjev.

Casper Ruud (Norveška), 2.230.592 Morda je skandinavski tenis v krizi. Pred leti smo bili navajeni predvsem izvrstnih švedskih igralcev, zdaj pa se med najboljše prebija Casper Ruud (Oslo, 1998). Igralec, visok 183 cm, je v karieri zaslužil skoraj pet milijonov dolarjev, največ seveda v lanski sezoni. Zmaguje na manjših turnirjih: osvojil je odprto prvenstvo Švedske, Ženevo, Kitzbühel in Gstaad (vse po 41.000 evrov). Dobil je San Diego in 90.000 dolarjev. Na ameriških turnirjih se je sicer redno uvrščal med osem najboljših, zaslužil pa je tudi v finalu ATP v Torinu (173.000 dolarjev).

Hubert Hurkacz (Poljska), 2.173.247 Poljski mojster (1997) iz Wrocława je dobil prvi turnir v letu 2021, v Delray Beachu v ZDA, in z njim 30.000 dolarjev. Marca je zmagal tudi v Miamiju, kar mu je prineslo novih 300.000 dolarjev. Še boljše se je počutil, ko je v Wimbledonu prišel med štiri in si odrezal 465.000 funtov. Osvojil je tudi odprto prvenstvo Mosella v Metzu, kot posameznik in v paru, ob koncu leta pa je bil uspešen tako na pariškem mastersu kot v finalu ATP v Torinu. Mimogrede: 140.000 dolarjev njegovega denarja prihaja s tekmovanj dvojic.